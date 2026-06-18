Real Madrid y Chelsea avanzan en la transferencia de Enzo Fernández

El Merengue ya tiene un acuerdo con el futbolista, pero falta que se ponga de acuerdo con la institución de Londres.

Al parecer Enzo Fernández está cada vez más cerca de convertirse en jugador del Real Madrid. El mediocampista de la Selección Argentina, mientras disputa la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, ya habría dado el visto bueno al ofrecimiento que le arrimaron para pegar el salto a la capital española para la temporada que viene.

Conforme al periódico Sport, las condiciones del contrato y los montos pertinentes ya están establecidos. No obstante, resta la otra parte importante: que el Chelsea acepte el ofrecimiento que en las próximas horas estará llegando a Stamford Bridge.

Siempre con base en el medio de comunicación citado, el Real Madrid tiene pensado proponer 100 millones de euros más un futbolista. Al respecto, Xabi Alonso, exDT del primer equipo de la Casa Blanca y asumido recientemente en el Chelsea, habría pedido a Arda Guler o a Eduardo Camavinga.

Sin embargo, el elenco de Londres no estaría interesado en recibir jugadores en parte de pago. Es decir, mostraría su intención de cerrar la operación solo a cambio de una cifra superior a los 127 millones de euros, el monto que, en definitiva, pagó en enero del 2023 al Benfica.

Enzo Fernández contra Real Madrid por Champions League. Getty Images.

Los refuerzos confirmados del Real Madrid en el actual mercado de pases

El Real Madrid sacudió por completo el mercado de pases de cara a la temporada 2026/27 tras la reelección de Florentino Pérez y el rutilante regreso de José Mourinho como director técnico. El conjunto merengue apostó fuertemente por la jerarquía y la experiencia internacional sumando tres refuerzos oficiales de élite: Bernardo Silva, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté.

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Asimismo, el club oficializó la renovación del contrato del defensor Antonio Rüdiger hasta 2027, movimiento clave tras confirmarse las salidas de dos históricos referentes como Dani Carvajal y David Alaba. Por esa razón también se encuentra prácticamente cerrado el fichaje del lateral derecho neerlandés Denzel Dumfries por 20 millones de euros procedente del Inter de Milán.

En síntesis