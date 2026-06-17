El exdelantero de la Selección de Francia se deshizo en elogios para con Lionel Messi luego de su exposición en Kansas City.

El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 dejó una huella imborrable en la historia de la competencia tras la victoria por 3 a 0 ante Argelia en Kansas City, un encuentro donde Lionel Messi volvió a demostrar por qué es considerado el mejor jugador de todos los tiempos.

Con un espectacular triplete en el compromiso correspondiente a la primera fecha, el 10 de la Albicelester no solo aseguró el triunfo para su país, sino que además alcanzó la cima de la tabla de goleadores de todos los tiempos de la Copa del Mundo (llegó a 16 gritos e igualó a Miroslav Klose).

La brillante actuación del capitán argentino desató los elogios inmediatos en todo el planeta, entre ellos, Thierry Henry, durante la transmisión de Fox Sports. El francés, en resumidas cuentas, destacó que, a pesar de que la Selección Argentina se presenta en este torneo como el equipo más longevo, contar con Messi en la delantera disipa cualquier duda. “Nos recordó por qué es quien es y Argentina nos recordó que son los más viejos”, afirmó, añadiendo con admiración: “No los olvidemos, pero Leo es simplemente diferente”.

Quien se sumó a este análisis también fue Stu Holden, colaborador en la cadena mencionada anteriormente: “Me siento muy afortunado de estar en la posición en la que nos encontramos para presenciar la grandeza. Es el hecho de que siempre ofrece grandeza”.

Lionel Messi, este 16 de junio en Kansas City. Getty Images.

¿Cuándo juega Argentina contra Austria por el Mundial 2026?

La Selección Argentina, tras vencer 3 a 0 a Argelia en Kansas City, se medirá a Austria por la segunda fecha del Grupo J de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el próximo 22 de junio en el estadio de la ciudad de Dallas (ese mismo día, en Santa Clara, se estarán viendo las caras Argelia y Jordania).

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En caso de que la Albiceleste se haga con los tres puntos quedará como el único líder de su zona y ya confirmará su presencia en los 16vos de final. Luego, habrá que esperar al tercer encuentro contra Jordania (también en Dallas) para saber si lo hace como el ganador del Grupo J (de ser así jugaría en e Hard Rock Stadium de Miami contra el segundo del Grupo H).

En síntesis