Rescatan a Lautaro Martínez de la derrota del Inter vs. Arsenal: ”Es un gran apoyo para todos”

El Inter de Milán volvió a perder en la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026 y de esta manera se aleja de su cupo directo para los Octavos de Final. Hilvanó su tercera derrota consecutiva. Ya había tropezado con el Atlético de Madrid 2 a 1 y con el Liverpool 1 a 0, y ahora repitió con el Arsenal en el Estadio Giuseppe Meazza por un marcador de 3 a 1.

Al respecto, los medios de comunicación de Italia salieron a repartir críticas para los dirigidos por Cristian Chivu. No obstante, uno de los que se salvó fue Lautaro Martínez, que a pesar de no haber aportado con su cuota goleadora, a los ojos de la prensa azzurra, fue de los pocos que intentó revertir la superioridad del elenco comandado por Mikel Arteta.

Por ejemplo, Calcio Mercatto puntuó al delantero de la Selección Argentina con un 6.5 y describió: ”Es un gran apoyo para todos, tanto por su actitud como por su forma de conectar las jugadas. Es quien envió a Thuram al espacio con gran habilidad, iniciando el gol del empate. Interceptó un cabezazo de Saliba dentro del área, pero al intentar coordinar su volea, falló el balón y desperdició una gran oportunidad”.

Por su lado, el portal de Sports Media Set, en lo que fue la primera seguidilla de tres derrotas consecutivas en la historia del Inter de Milán en la Champions League, calificó al Toro con un 6 y apuntó: ”Bien sobre todo con su sociedad con Thuram, pero falló una buena oportunidad”.

En cuando al sitio partidario FCINTER1908, también aprobó a Lautaro Martínez con un 6.5, aunque cuestionó su posición ”lejos de la portería”. Además, en la crónica del partido agregó: ”Algunas de sus jugadas son prácticamente las de un centrocampista ofensivo. Maneja el balón con gran habilidad. Salió a intentar abrirse paso con la entrada de Pio Espósito”.

En esa misma línea, FantaCalcio, que remarcó que se trató del ”gran partido de la séptima jornada de esta UEFA Champions League” y que ”el Arsenal de Arteta confirmó su posición como el equipo más fuerte de Europa”, en su caso no eximió al ex Racing, a quien calificó con 5.5.

El Inter de Milán quedó noveno en la tabla de la Champions League a la espera de los resultados de este miércoles

Tras caer 3 a 1 con el Arsenal, ahora el Inter de Milán desea que le acompañen algunos resultados en la jornada de este miércoles 21 de enero para llegar con la mayor cantidad de chances posibles para clasificar a los Octavos de Final a la última jornada de la Fase de Liga. De momento se ubica noveno con 12 unidades (debe entrar entre los primeros 8, de lo contrario jugará los Play Off) y espera que el Atlético de Madrid no le gane al Galatasaray y que lo mismo suceda con el Liverpool vs. Olympique de Marsella.

