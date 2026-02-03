Boca hoy: oferta rechazada por Zeballos, tratamiento especial para Milton Giménez y más

Boca retoma los entrenamientos pensando en Vélez, en lo que será su segundo partido en condición de visitante en el Torneo Apertura 2026. Claudio Ubeda espera recuperar figuras importantes para el compromiso en Liniers, como Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

Las ofertas por Lucas Blondel y Exequiel Zeballos y el tratamiento especial que iniciará Milton Giménez son solo algunas de las novedades del conjunto de la Ribera en este martes 3 de febrero.

CSKA Moscú le ofreció 10 millones a Boca por el Changuito Zeballos

Boca reconoce que recibió recientemente un ofrecimiento de 10 millones de dólares por el pase del futbolista santiagueño por parte de CSKA Moscú. El combinado ruso lo quiere de cara a 2026 y el Xeneize escucha ofertas, aunque pretende la cláusula de rescisión.

Sin embargo, la postura del jugador que cumplirá 24 años en abril no está alineada con el éxito de la transferencia. Según pudo saber BOLAVIP, desde el entorno de Zeballos afirman que el futbolista no está convencido de emigrar al mercado ruso.

El plan de Boca con Milton Giménez para recuperarlo y evitar la operación

El inicio del año fue complicado para Boca a nivel lesiones, ya que para las primeras fechas del Torneo Apertura el entrenador Claudio Úbeda tuvo siete bajas, gran parte de ellas en la delantera. Una de las mismas fue la de Milton Giménez, quien sufre una pubalgia desde el inicio de la pretemporada.

Como consecuencia de esta lesión, el ex Banfield y Central Córdoba no pudo sumar minutos ni en los amistosos de pretemporada ni en el Torneo Apertura. Debido a esto, puertas adentro en el cuerpo médico del Xeneize iniciaron un plan para recuperar al futbolista.

Llegó una oferta de Europa por Lucas Blondel

Pese a que la mayoría de equipos bajaron la persiana, en Boca el teléfono del mercado de pases sigue sonando. Mientras busca un centrodelantero para aprovechar el cupo para incorporar por la lesión de Rodrigo Battaglia, ahora se abre una nueva puerta desde Europa, que tiene como protagonista a Lucas Blondel y podría cambiar nuevamente la ecuación en Brandsen 805.

Según pudo confirmar Bolavip, el Elche de España está interesado en quedarse con los servicios del lateral derecho a través de un préstamo, una propuesta que en las oficinas de Brandsen 805 ven con muy buenos ojos debido a los dos beneficios colaterales que le traería: liberar otra plaza para sumar un refuerzo hasta el 21 de marzo y, de paso, darle salida a un futbolista que no entra en los planes del cuerpo técnico.