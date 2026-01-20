Fue campeón en Qatar y vuelve a España para aumentar sus chances de ir al Mundial 2026

La experiencia de Guido Rodríguez en la Premier League de Inglaterra no fue nada positiva. Más allá de la anécdota que le habrá dado pasar por una de las ligas más importantes del mundo, su llegada al West Ham United, en donde nunca logró hacer pie, lo alejó de la Selección de Argentina comandada por Lionel Scaloni.

En poco más de un año y medio en el elenco británico, el mediocampista que fue campeón del Mundo en Qatar 2022 (así como también Campeón de América también en Brasil 2021 como en Estados Unidos 2024), solo recolectó 1457 minutos (un total de aproximadamente 16 encuentros enteros) repartidos en 32 compromisos.

Y claro, esa falta de continuidad le costó carísimo, porque nunca más volvió a aparecer en las convocatorias de la Selección Argentina. Como dijo Lionel Scaloni en más de una oportunidad, lo más importante para él es que los futbolistas jueguen y como Guido Rodríguez no lo hizo, desde septiembre del 2024 que no volvió a ser llamado.

Pero ahora, al ex River y Real Betis, entre otros, le brotó en el camino una nueva oportunidad con la que buscará retomar el protagonismo para posicionarse como una opción a tan pocas semanas de la Copa de Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 (el debut de Argentina vs. Argelia en el estadio de Kansas City será en exactamente 147 días).

Porque, aparentemente, de acuerdo a DAZN, el oriundo de Sáenz Peña estaría a meros detalles para concretar su incorporación al Valencia, en un préstamo por 6 meses. El conjunto Ché, hundido en una profunda crisis institucional que, evidentemente, le está afectando en lo deportivo, está peleando por la permanencia en LaLiga, por lo que buscaría en la experiencia de Guido Rodríguez un factor que lo ayude a empezar a cosechar puntos necesarios para no perder la categoría (hasta la fecha 20 se coloca en el puesto 17 con 20 unidades, a una de la zona roja).

La última vez que Guido Rodríguez fue citado para la Selección Argentina

Guido Rodríguez fue citado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina por última vez, aunque no jugó, en septiembre del 2024, para los partidos con Chile en el Estadio Monumental y Colombia en el Estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla, ambos por las Elimnatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Mundial 2026: Los refuerzos de Argelia para enfrentar a Argentina con el apellido de dos estrellas mundiales

ver también El delantero estrella que quiere Diego Simeone para impulsar a Julián Alvarez en el Atlético de Madrid

En tanto que su última aparición en cancha con la camiseta albiceleste data del 30 de junio del mismo año, en el duelo con Perú por la segunda fecha de la Fase de Grupos de la Copa América de los Estados Unidos.

En síntesis

Guido Rodríguez ultima detalles para ir a préstamo por 6 meses al Valencia.

El volante sumó solo 1457 minutos en 32 partidos con el West Ham United.

Su última citación con Lionel Scaloni fue en septiembre de 2024 para Eliminatorias.