Erling Haaland le pidió a sus 60 millones de seguidores que busquen su nombre en Google en pleno Mundial

A dos días del cruce contra Inglaterra, el futbolista de la Selección de Noruega revolucionó el motor de búsqueda más importante del mundo.

No quedan dudas que Erling Haaland es uno de los jugadores más importantes y populares del mundo actualmente. En su primer Mundial, el Androide ya hizo historia al llevar a la Selección de Noruega a los cuartos de final, donde enfrentará a Inglaterra el próximo sábado en busca del sueño de las semifinales.

A la espera de dicho compromiso, el delantero que lleva 7 goles en esta Copa del Mundo realizó un curioso pedido a todos sus seguidores en Instagram, donde cuenta con casi 60 millones alrededor de todo el planeta.

En concreto, Haaland escribió en una historia de Instagram un mensaje claro: “Una cosa para hacer hoy… busquen mi nombre en Google“. ¿El motivo? El motor de búsqueda más popular del mundo hizo una animación personalizada para el delantero, en la que aparecen unos hinchas de Noruega con el particular festejo que utilizan luego de una clasificación en el Mundial.

Al ritmo de los golpes de un tambor, los fanáticos de Noruega y todo el plantel nórdico celebra los triunfos o los hitos en esta Copa del Mundo emulando maniobras de remo en una balsa. Google, en colaboración con Haaland, puso como animación a siete -como la cantidad de goles que tiene en el certamen- noruegos remando una balsa ficticia, tal como hacen en todo este Mundial. ¡Un espectáculo!

Así se ve Google si buscás a Haaland (Captura)

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Por qué Noruega festeja remando en el Mundial

El festejo comenzó como una idea de los hinchas en abril de este año: tienen un grupo (realizan hasta reuniones), un perfil de Instagram y coordinadores que pasan la palabra de cada festejo. Para el Viking Row Halvor Viste Berg y Mr. RowRow son los dos que dan inicio al remo colectivo, haciendo sonar el cuerno y todos, ordenados, sentados hombro con hombro y a la perfección comienzan a mover los brazos al ritmo del tambor, que va acelerando el ritmo con cada golpe. El efecto impacta: parecen estar moviendo la cancha.

Antes del Mundial, el propio plantel noruego eligió posar con look vikingo y todo cerró a la perfección. Aunque el ser vikingo no es sólo propiedad de Noruega (eran navegantes, agricultores y guerreros de Escandinavia, es decir que también podían ser suecos), fueron quienes lo llevaron al Mundial y lo hicieron viral.

El cuadro del Mundial 2026