Propuesta informal para Paulo Dybala: allegados y directivos de Roma se reunieron para definir su futuro

Sin el acercamiento formal de parte de Boca, el conjunto de la capital italiana avanza para renovar el vínculo del mediapunta argentino.

El futuro de Paulo Dybala mantiene en vilo a todo el Mundo Boca. El mediapunta termina su contrato con Roma en junio de este 2026, por lo que solo le quedarían dos partidos en el conjunto italiano antes de ser considerado agente libre. Uno de ellos, el clásico ante Lazio de este domingo.

Mientras en la Ribera se ilusionan con poder contar con el oriundo de Laguna Larga, pese a que todavía no se establecieron contactos formales, lo cierto es que desde Italia sí movieron fichas para adquirir sus servicios nuevamente, ya que la propia Roma tuvo una reunión este martes 12 de mayo con Dybala y sus allegados.

Los directivos del club capitalino le plantearon a la Joya que siga vistiendo la camiseta de la Loba, aunque no le trasladaron una oferta contractual de manera formal. De todas formas, el contrato no sería a la baja, tal como se especulaba en las últimas semanas en tierras italianas.

Paulo Dybala tiene una oferta para seguir en Roma

Al no haber detalles de la propuesta de Roma, se desconoce la decisión que tomará Paulo Dybala al respecto. Lo único concreto, de momento, es que el argentino tiene sobre la mesa la primera oferta oficial de su futuro. El interés de parte de Boca y de otros equipos alrededor del mundo existe, pero el gialorossi se adelantó acercándole una propuesta de renovación.

Más renovaciones a pedido del DT

No es Paulo Dybala el único jugador por el que Gian Piero Gasperini está decidido a presionar en busca de que se concreten las renovaciones contractuales que den lugar a la continuidad de los mismos. Según TMW, el mismo pedido hizo respecto a Lorenzo Pellegrini, Zeki Celik y Stephan El Shaarawy.

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Mientras tanto, el delantero argentino se ha mantenido en silencio respecto a su futuro, muy enfocado en poder finalizar de la mejor manera la temporada, para tomarse luego el tiempo de analizar a conciencia los ofrecimientos que tenga sobre la mesa.

Dybala cambió de representante

Dybala compartió este miércoles un importante anuncio que afectará en la resolución de su futuro. La Joya confirmó que Kristian Bereit es su nuevo representante, justo cuando está a punto de tomar una decisión crucial sobre su carrera.

La noticia que compartió el campeón del mundo en Qatar 2022 también se puede tomar como un guiño a Boca Juniors. Es que el agente inglés tiene vínculos con el Xeneize por numerosas operaciones en los últimos años, además de representar a jugadores en el plantel de Claudio Úbeda.

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En síntesis