Se confirmó la primera baja que tendrá el Real Madrid en 2026

La primera mitad de la temporada inicial de Xabi Alonso en Real Madrid ha dejado varias cosas claras. Especialmente, qué jugadores tiene en consideración y cuáles han dado un paso atrás desde la última era de Carlo Ancelotti. Entre los primeros, emergen nombres como Arda Güler, Franco Mastantuono o Dean Huijsen. Pero entre los últimos, el más resonante es Endrick.

Real Madrid contrató a Endrick como su gran promesa de la temporada pasada, y aunque no fue titular, sí tuvo varias oportunidades con Ancelotti y respondió. Sin embargo, tras iniciar la temporada actual lesionado, Xabi Alonso no le ha dado oportunidades y el futbolista intentará reavivar su carrera en el fútbol francés.

El Olympique de Lyon será el nuevo destino de Endrick en el fútbol europeo. Ya lo había anticipado Fabrizio Romano hace algunas semanas, y ahora el medio brasileño Globo, así lo confirma. “Verbalmente, las partes consideran el acuerdo cerrado, y el entorno del brasileño ya busca alojamiento en la ciudad francesa. El mismo se firmará cerca de la apertura del mercado de fichajes el 1 de enero“, afirmaron.

Endrick se irá a préstamo al Olympique de Lyon.

Los detalles del acuerdo entre Real Madrid y Lyon por Endrick

Globo no solo da por hecho el fichaje de Endrick -a préstamo- por el Lyon, sino que especifica también detalles del acuerdo. “La negociación incluye cláusulas que permiten al Real Madrid retener la rescisión del contrato de Endrick o recuperarlo en caso de emergencia por lesiones de los delanteros mientras el mercado de fichajes esté abierto”, aseguró el medio.

Obviamente, Endrick seguirá siendo jugador del Real Madrid por un buen tiempo más: “La cesión no incluye opción de compra“, señalaron. Endrick, por su parte, es uno de los que ha empujado por este traspaso, porque su objetivo es sumar minutos y entrar en la consideración de Carlo Ancelotti, pero ahora para jugar con Brasil el Mundial 2026.

Endrick quiere estar en el Mundial 2026 con Brasil.

