Tras 13 temporadas y 6 Champions, Dani Carvajal habría jugado su último partido en Real Madrid

Es una de los ídolos de la historia moderna de Real Madrid. Y no solo porque Dani Carvajal logró conseguir seis ediciones de la Champions League, sino porque también fue capitán y pasó más de una década en la institución.

Fue el 3 de junio de 2013 cuando Bayer Leverkusen confirmó que el lateral español nacido en Leganés dejaba al club alemán para mudarse hacia la ciudad de Madrid y así pasaría a defender la camiseta del Merengue. Pero todo tiene un final. Y acá llegó.

La lesión que padeció Carvajal fue confirmada por el parte médico de la Casa Blanca: “Se le ha diagnosticado una fisura de la falange distal del quinto dedo del pie derecho“, explicaron en su sitio web oficial. A raíz de ello, su recuperación sería de entre dos y tres semanas, aproximadamente. Por lógica, se queda afuera de lo que resta de la temporada, pero también de Valdebebas.

El próximo 30 de junio finalizará su contrato con la institución en la que levantó un total de 26 títulos, no lo renovará y pasará a ser futbolista en condición de libre. Como si fuese poco, según reportan desde el diario español Marca, es casi imposible que diga presente en la lista de convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Dani Carvajal se irá de Real Madrid. (Ángel Martínez/Getty Images)

Las lesiones fueron acompañando a Carvajal hacia la puerta de salida, ya que cuando estaba listo para volver, en Madrid olvidaron por completo su rol dentro del plantel. Así fue que comenzó a ver más partidos desde el banquillo que desde el terreno de juego.

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En lo que va de la temporada, principalmente por sus inconvenientes físicos, tan solo afrontó 20 partidos. Pero su presencia dentro de la cancha fue muy escasa: estuvo durante 885 minutos y no convirtió goles ni aportó asistencias.

Los números Dani Carvajal en Real Madrid

Además de los 26 campeonatos que conquistó en Real Madrid, fueron 448 los partidos que disputó Dani Carvajal: marcó 14 goles y repartió 65 asistencias.

DATOS CLAVES

Dani Carvajal dejará Real Madrid el 30 de junio tras ganar 26 títulos .

dejará el 30 de junio tras ganar . El defensor sufrió una fisura de la falange distal en el pie derecho.

en el pie derecho. Carvajal acumuló 20 partidos y 885 minutos jugados durante la presente temporada.