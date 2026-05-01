Endrick vuelve a Real Madrid y competirá con Mastantuono: cómo le fue en el préstamo en Olympique de Lyon

Bien se sabe que durante el mercado de pases de enero, Endrick debió irse cedido a Olympique de Lyon en busca de minutos ya que no tenía rodaje. Sin embargo, ya es una realidad que Real Madrid volverá a contar con él a partir de la próxima temporada, por lo que se lo puede considerar como el primer refuerzo de manera anticipada de cara al mes de julio para el ciclo 2026/27.

Durante estos pocos meses que está a préstamo, el delantero de 19 años consiguió consolidarse dentro de la elite y con muy buenos rendimientos individuales, que era su cuota pendiente. Tal es así que acumula 7 goles y 6 asistencias en un total de 17 partidos disputados con la camiseta del conjunto francés, donde la clave estuvo en la confianza e impacto inmediato.

Endrick, a préstamo en Olympique de Lyon. (Getty Images)

Lo cierto es que, tras un buen desempeño en Lyon, Real Madrid le avisó que no será cedido nuevamente. Debido a que consideran que ya está apto para empezar a brillar en el gigante de España, Endrick disputará el Mundial 2026 y regresará directo al club dueño de su pase. Así las cosas y a pesar de que todavía falten varias semanas por transitar, ya se sabe su siguiente destino.

Una novedad que sorprendió a todos en lo que va del año es que el brasileño jugó mucho como extremo por derecha. Esta particularidad impuesta por Fonseca le abre la posibilidad de integrar una delantera de elite junto a Kylian Mbappé y Vinicius Júnior y no tener que esperar a que se produzca la ausencia de alguna de las dos máximas estrellas que tiene el plantel merengue.

Endrick con la Selección de Brasil. (Getty Images)

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Eso sí, solamente por ahora compite fuertemente con otros tres candidatos a quedarse con el puesto: Rodrygo, Brahim Díaz y Franco Mastantuono. Por otro lado, la gran promesa de Brasil cuenta con una ventaja por sobre sus competidores y es que es un suplente de garantía para Mbappé ya que su puesto natural es de centrodelantero, donde destaca por su potencia.

Cabe recordar que Real Madrid desembolsó 35 millones de euros para quedarse con el crack surgido de las divisiones inferiores de Palmeiras. Sin embargo, la suma podría escalar hasta los 80 millones, si se tienen en cuenta los objetivos, premios y salarios cobrados. Eso sí, la fecha límite para que aumente la cifra es hasta 2030 y con un tope máximo de 25 millones en objetivos.

Endrick, delantero brasileño durante su etapa en Real Madrid. (Getty Images)