Tras coronarse con Barcelona, Lamine Yamal se burló de Bellingham y Real Madrid

La estrella del elenco catalán no fue de la partida ante el Merengue por una lesión muscular en la pierna izquierda.

Barcelona cumplió uno de los objetivos de la temporada: ganar LaLiga. Los de Hansi Flick lo hicieron en un escenario insuperable, ante su gente en el Camp Nou y con victoria por 2 a 0 ante Real Madrid. Lamine Yamal, una de las grandes estrellas del conjunto catalán no pudo estar en cancha producto de una lesión muscular en su pierna izquierda, pero así y todo disfrutó de los festejos.

Yamal no solamente celebró junto a sus compañeros y con los hinchas, sino que lo hizo a través de sus redes sociales. Luego de la coronación, el atacante español compartió una historia de Instagram como un claro destinatario: Jude Bellingham, uno de los futbolistas más destacados de Real Madrid.

La polémica historia de Lamine Yamal

A través de su cuenta de Instagram, Yamal subió una historia y lo acompañó con un texto: “Talk is cheap”, que traducido al español significa “hablar es barato”. La referencia es directa a Jude Bellingham, que cuando Real Madrid ganó el clásico de 2025 había subido una publicación con esa misma frase, aunque lo acompañó con “Hala Madrid”.

El mensaje de Bellingham

Yamal, con la cabeza en el Mundial

En los próximos días, Luis De La Fuente dará a conocer la prelista de la Selección de España para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Lamine Yamal es una fija en la nómina de los españoles que llegan a la cita mundialista como uno de los máximos candidatos al título junto a Francia y Argentina, que buscará el bicampeonato tras la conquista en Qatar 2022.

Publicidad

DATOS CLAVE