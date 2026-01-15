Tras costar 83,2 millones combinados, corre peligro el futuro de Franco Mastantuono y Arda Güler en Real Madrid: “Ambos fallan”￼

Real Madrid tocó fondo en la temporada; la derrota en la Supercopa de España vs. Barcelona, el despido de Xabi Alonso y la eliminación en la Copa del Rey ante el Albacete de segunda división. Un escenario que, seis meses atrás, resultaba imposible de imaginar.

Y en España han puesto el foco en los principales gastos de los mercados recientes por parte de Florentino Pérez, especialmente en esos jugadores jóvenes, destinados a liderar el equipo en el presente y futuro: Franco Mastantuono y Arda Güler. 83,2 millones gastó el Real Madrid por ellos dos, y la prensa local se muestra impaciente con el rendimiento de ambos futbolistas, al punto de señalar que ambos proyectos están fallando.

Arda Güler y Franco Mastantuono, los dos apuntados por la prensa española.

As sobre Mastantuono: “Ha perdido el desparpajo que tenía en sus primeros partidos”

“Mastantuono vino para ser titular. Aterrizó con esa etiqueta, con esa confianza. Pero la fe se está evaporando”, señaló As tras la derrota vs. Albacete. “Lleva mucho tiempo sin estar al nivel; Ha perdido el desparpajo que tenía en sus primeros partidos para encarar, pese a que a veces la jugada no saliese. Esa personalidad para intentarlo. Para vivir sin vértigo. Y a su vez, se ha quedado sin colmillo”, detalla el medio.

Franco Mastantuono, fuertemente criticado en Real Madrid.

Cerraron la valoración del rendimiento de Mastantuono destacando que apenas sumó 175 minutos de juego desde la vuelta de su pubalgia, y una lapidaria frase: “Cuando recibe una oportunidad… las sensaciones invitan a la amargura“. Algo que se refleja también en Arda Güler y la valoración de la actuación del futbolista turco.

Publicidad

Publicidad

Arda Güler, el otro apuntado por la prensa española

El turco ha sido el elegido para liderar el juego del equipo tras las salidas de Toni Kroos y Luka Modric, los dos legendarios volantes y referentes de una generación dorada para el Real Madrid que ya no están. “El sentimiento es que el timón le queda grande“, señalaron.

“Está demasiado lejos del rendimiento necesario para ser Modric; para ser el cerebro de todo el equipo”, agregó As. El medio hizo foco en dos estadísticas que contrastan entre sí, pero que son claros indicativos de que Arda Güler necesita aparecer más. Y es que fue el jugador que más chances de gol creó vs. Albacete (5), pero dio menos pases que gran parte del equipo (65), por debajo incluso de jugadores como Raúl Asensio o Valverde, quienes tienen roles más defensivos.

Arda Güler, lejos de lo que se espera de él.

Publicidad

Publicidad

“Es un nueva demostración de un futbolista con un toque exquisito, pero al que el rol parece quedar grande”, completó As sobre él. Eso los llevó a la reflexión de que el futuro de ambos jugadores en la capital española no está asegurado. “Son dos futbolistas de presente y futuro. Pero no sólo no despegan, sino que parecen calarse. Algo falla; ambos fallan. Y sobrevuela el runrún de dos proyectos en peligro“.

En síntesis