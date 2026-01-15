Tras el papelón en Copa del Rey, revelan que Real Madrid sondeó a entrenadores para reemplazar a Álvaro Arbeloa

El 2026 no inició de la mejor manera para Real Madrid. Tras perder la Supercopa de España contra Barcelona, el Merengue decidió destituir a Xabi Alonso, y con Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador sufrió un nuevo golpe, ya que cayó 3 a 2 ante Albacete y quedó eliminado de la Copa del Rey.

Como consecuencia de esto, la dirigencia de la Casa Blanca puso manos a la obra, y según revelan desde España, ya comenzaron a sondear la situación de distintos entrenadores con la intención de ficharlos en el corto plazo, en caso de que Arbeloa no logre dar vuelta la historia.

El encargado de revelar esta información fue el periodista Manuel Carreño, quien en El Larguero explicó que previo al partido contra Albacete el Merengue empezó a hablar con distintos entrenadores para tenerlos en carpeta de cara a la próxima temporada, o de ser necesario, para este mismo curso.

“Me han dicho que en Real Madrid están sondeando a algunos entrenadores. Me imagino que forma parte de las obligaciones del club. Están sondeando a varios entrenadores. Supongo que lo de Arbeloa es hasta verano, provisional, y si funciona bien se puede estirar el chicle”, explicó tras la derrota del Merengue en Copa del Rey.

“Como es normal, el Madrid ya está sondeando a algunos entrenadores para la próxima temporada”, cerró. Además, puso en duda la continuidad de Arbeloa en su cargo si no logra revertir la situación del equipo en el corto plazo. “Supongo que Arbeloa acabará la temporada”, esbozó.

Cabe destacar que en conferencia de prensa el mismo Arbeloa fue consultado sobre el tiempo que estará como entrenador principal de Real Madrid y no dudó en afirmar que permanecerá allí todo el tiempo que el club quiera, abriendo así la posibilidad de quedarse si da vuelta la historia.

Los 7 entrenadores que están libres y podrían llegar a Real Madrid

Ahora que el presidente busca un sucesor, aparecen diferentes opciones para que se sumen al banquillo. Y en este caso, todos se encuentran sin labor alguna, ya que están sin equipo: Zinedine Zidane, Enzo Maresca, Jürgen Klopp, Davide Ancelotti, Raúl y Gareth Southgate.

Hasta el momento, el Merengue no hizo ninguna oferta por Zidane, ni por otro entrenador, ya que está analizando seria y detenidamente para no dar un paso en falso de cara a lo que se viene. Y es que como todavía están en competencia, tanto en LaLiga, como en la Champions League, pretenden a un estratega que tenga peso, no solo en su nombre, sino que también pueda comandar a un plantel con muchas estrellas.

Además de estos nombres, en las últimas horas surgió con fuerza Luis Enrique, el actual DT del PSG, ya que según lo informado por Speedline, el español se marcharía del elenco francés en el cierre de la temporada y estaría dispuesto a escuchar la propuesta por parte de Real Madrid.

