La decisión de Robert Lewandowski que influirá en el futuro cercano de Julián Alvarez

En España se sigue hablando del interés del FC Barcelona sobre Julián Alvarez. En resumidas cuentas, en la institución culé entienden que el atacante del Atlético de Madrid y de la Selección Argentina es la mejor opción para ocupar el puesto que, más temprano que tarde, dejará vacante el veterano Robert Lewandowski de ya 37 años.

De hecho, el contrato del polaco con el Barça vence a mediados del 2026. Por eso, tanto ruido respecto al muy posible cierre de ciclo del ex Bayern Munich en el elenco de la Ciudad Condal. Es que hasta entonces no hubo novedades de un posible acuerdo para extender el vínculo, además de que en las últimas intervenciones públicas, el propio protagonista dijo que ”pronto” estará listo para ”ver las opciones” sobre su futuro.

Es decir, indirectamente, dejó en claro que no desestima los ofrecimientos que tiene sobre la mesa de pretendientes como Fenerbahce y AC Milan. Ambos, conforme a Mundo Deportivo, arrimaron una propuesta por un año y medio, con la intención de llevarse a Robert Lewandowski en el mercado de pases del invierno europeo que está a poco más de un mes de abrir.

A todo esto, el que se mantiene como espectador es el Atlético de Madrid, que no quiere ni pensar en convertirse en un actor principal de esta historia, pues eso significaría ponerse a negociar con el FC Barcelona por Julián Alvarez. En el Colchonero ya exteriorizaron su postura, la cual es muy clara: no se quieren desprender del oriundo de Calchín.

En el Colchonero sostienen el proyecto, en primera medida, hasta el 2030, de armar un plantel en torno al exatacante de River. Y en caso de inevitablemente tener que soltarlo, no piensan hacerlo por menos de 500 millones de euros, el valor que trascendió en varios portales de España que está fijado en su contrato como cláusula de rescisión.

Julián Alvarez no le cierra la puerta al Barcelona

Julián Alvarez mantiene viva la posibilidad de ser transferido del Atlético de Madrid al Barcelona. Si bien marca que se siente cómodo en el conjunto rojiblanco, admite que puede pensar en su salida del Colchonero si le acercan un ofrecimiento a fines del proceso actual.

“En España se habla mucho de mí y del Barcelona. Por el momento, estoy centrado en el Atlético. Veremos qué pasa al final de la temporada”, le contestó a L’Equipe en una entrevista que le hicieron en este mes de noviembre.