Xabi Alonso le declara la guerra al Real Madrid: los dos jugadores que quiere llevar a Chelsea

Aunque en la Casa Blanca desmintieron haber avanzado por Enzo Fernández, el DT de Los Blues pidió por el fichaje de dos de sus futbolistas.

El arribo de Xabi Alonso a Chelsea ha vuelto a emparentarlo con el Real Madrid, club del que supo ser emblema como jugador pero en el que apenas duró un suspiro como DT, ahora por cuestiones ligadas al mercado de pases, resguardándose de cualquier posibilidad de perder a Enzo Fernández y apuntando a dos futbolistas del equipo Merengue para reforzar su nueva plantilla.

La primera de esas cuestiones parece haber quedado saldada con el comunicado oficial que este mismo viernes dieron a conocer desde la Casa Blanca, desmintiendo cualquier tipo de gestión, directa o indirecta, para avanzar por la contratación del mediocampista de la Selección Argentina.

Xabi Alonso, que lamentó la partida de Marc Cucurella rumbo a Real Madrid antes que pudiera tomar el timón en Chelsea, tiene apuntados tanto a Aurelien Tchouameni como a Arda Güler, sabiendo que ninguno de los dos tiene todavía muy en claro qué lugar ocuparán en la consideración de José Mourinho.

El mediocampista francés todavía está vinculado a su selección, en plena disputa del Mundial, y se especula con que podría formar parte de una lista de prescindibles con los que Real Madrid buscará ingresar dinero para compensar su inversión en fichajes.

Tchouameni y Güler están en la mira de Xabi Alonso.

El caso del mediapunta turco, que viene de masticar la frustración de una temprana eliminación en la fase de grupos de la Copa del Mundo, presenta mayor incertidumbre debido a que, incluso si Mourinho no contara con él entres sus prioridades, es un futbolista joven del que en la Casa Blanca no se quieren desprender, al menos de manera definitiva.

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El comunicado con que Real Madrid desmintió gestiones por Enzo Fernández

“Ante las informaciones y manifestaciones aparecidas en los últimos días sobre un supuesto interés del Real Madrid C. F. por el jugador Enzo Fernández, el club desea manifestar que no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del citado jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación.

El Real Madrid desea expresar su máximo respeto por Enzo Fernández, un gran futbolista cuya trayectoria y calidad son sobradamente conocidas, así como por el Chelsea FC, club con el que mantiene una excelente relación institucional.

Precisamente por el respeto que merece una entidad como el Chelsea FC y por los principios de lealtad institucional que siempre han presidido la actuación del Real Madrid, el club considera necesario desmentir categóricamente unas especulaciones que carecen de fundamento y que no responden a la realidad.

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El Real Madrid lamenta que, pese a la claridad de los hechos y a la inexistencia de actuación alguna por parte del club, continúen difundiéndose informaciones que no se corresponden con la realidad y que únicamente contribuyen a generar confusión entre los aficionados y a perjudicar innecesariamente a las entidades y personas implicadas”.

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