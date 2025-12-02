Goleada para soñar: Argentina venció 8 a 0 a Bolivia por las Eliminatorias hacia el Mundial de Brasil

Argentina sigue a paso firme en la Liga de Naciones femenina clasificatoria al Mundial de Brasil 2027, con contundencia, el equipo de Germán Portanova goleó ¡8 a 0! a Bolivia en el estadio de Banfield y se afianza en la tabla de posiciones, luego de haber tenido fecha libre. De esta manera, se despide del 2025 con un triunfo y varios puntos positivos pensando en el 2026.

Dos de Bonsegundo (uno de penal y el último de tiro libre), dos de Paulina Gramaglia, dos de Kishi Núñez, Aldana Cometti y Francisca Algelt fueron las autoras de los goles de un resultado histórico.

Bonsegundo convirtió por dos. Foto AFA.

Luego de la victoria ante Paraguay en el debut y del heroico empate 2 a 2 como visitante ante Uruguay, Argentina tuvo que esperar hasta este martes para volver a jugar por los puntos. Al ser nueve los equipos que compiten por acompañar a Brasil -ya clasificado por ser anfitrión-, en cada una de las fechas una de las selecciones queda libre.

Pese a eso, el seleccionado cierra el año en el segundo lugar de la tabla, por detrás de una sorprendente Venezuela que en cuatro partidos cosechó dos victorias y dos empates. Tercero se ubica Colombia, que ya tuvo su fecha libre y logró triunfos ante Perú y Ecuador y un empate ante Bolivia, como visitante.

El dato clave para Argentina es que sumó 13 goles a favor y apenas tres en contra y por esa razón queda momentáneamente por encima de las colombianas. Con este triunfo en el Florencio Sola, además, el seleccionado sostiene su invicto en partidos oficiales: ya son nueve partidos. La última derrota del equipo fue ante Brasil, en marzo del 2024, por los cuartos de final de la Copa de Oro. En la Copa América, Argentina quedó eliminada por Colombia en las semifinales luego de un empate sin goles y la definición por penales.

Así goleó Argentina

La Selección marcó la diferencia con Bolivia desde los primeros minutos de partido. En apenas seis minutos y tras un gran centro de Maricel Pereyra, Gramaglia se anticipó a la arquera rival y empujó de cabeza la pelota a la red para marcar el 1-0.

De cabeza también llegaría el segundo gol, tras una falta cometida a Pancha Algelt, el centro preciso de Milagros Martín y el testazo de la capitana Aldana Cometti, quien antes del partido había sido reconocido por haber jugado su partido número 100 ante Uruguay.

A los 42 y de penal, Florencia Bonsegundo convertía para cerrar el primer tiempo con un 3 a 0 que daba tranquilidad y mostraba la confianza y seguridad ante un público que colmó la platea y gran parte de la popular para alentar a este equipo que busca clasificarse a su tercer mundial consecutivo.

El segundo tiempo fue absolutamente todo de Argentina: a puro toque, intentó romper las líneas de un rival completamente replegado. A los cinco minutos, tras un centro bajo de Altgelt desde la izquierda, Gramaglia otra vez se anticipó y marcó el cuarto, que fue convalidado tras el chequeo del VAR.

Cometti y su camiseta por los 100 partidos que cumplió ante Uruguay. Foto AFA.

Gramaglia le dejó su lugar en la cancha a la xeneize Kishi Núñez, que también tuvo su doblete. El primero, el quinto de Argentina, después de un toque magistral de Bonsegundo, recibiendo de espaldas al arco y dejando sutilmente el balón para su compañera definiera de primera. El segundo de Kishi (el séptimo de a Selección), también fue tras una combinación con Bonse: desborde por derecha y centro abajo para empujarla.

El sexto fue obra de Algelt, otro de los puntos altos del equipo: asistencia de la debutante Rollins y definición precisa. El cierre fue en los pies de Bonsegundo, con un tiro libre desde la izquierda que buscó el arco y nadie pudo detener en su camino a la red. Una goleada histórica, un partido perfecto y algunos detalles que dejan luz verde para el futuro.

Debuts y regresos

Para este partido de la Selección, Portanova renovó la convocatoria con varias jugadoras que tuvieron la chance de volver al equipo luego de varias citaciones. Tras haberse lesionado en la Copa América, Altgelt fue uno de los regresos. Justina Morcillo, exRiver y actual DUX Logroño, tuvo la chance de ser titular mientras que Chiara Singarella jugó algunos minutos.

Festejo de Argentina tras la histórica goleada. Foto AFA

Alma Velasco y Kayla Rollins tuvieron sus primeros minutos. Las dos son jugadoras que llegaron a la Selección gracias al trabajo de scouting que hace tiempo viene realizando la AFA. Rollins, quien tuvo una asistencia en el sexto gol, nació en Islandia pero tiene madre argentina y padre oriundo de Barbados.

Velasco, también con madre argentina, nació en Valencia, España, e hizo las Inferiores en el Levante, donde juega y ya debutó en la Liga F, con sus jóvenes 19 años.

Qué sigue para Argentina

Tras esta victoria y el segundo puesto asegurado, Argentina deberá esperar hasta abril del año que viene para volver a jugar. La fecha 5 será de visitante ante Chile y la sexta, en la misma ventana, también afuera pero con Venezuela. Cerrará con dos localías: ante Colombia por la fecha 7 y con Perú para finalizar su participación en la primera edición de este torneo.

Esta competencia dará dos cupos directos para sumarse al anfitrión Brasil. Y habrá, además, dos cupos para un repechaje internacional, con fecha y sede a definir por la FIFA.

Partidos de la cuarta fecha

Uruguay 0 – Ecuador 0

Chile 1 – Paraguay 0

Argentina 8 – Bolivia 0

Venezuela 6 – Perú 0

El fixture de Argentina

Fecha 1 – 24 de octubre de 2025 Argentina 3 – Paraguay 1 (L)

Fecha 2 – 28 de octubre de 2025 Uruguay 2 – Argentina 2 (V)

Fecha 3 – 28 de noviembre de 2025: LIBRE

Fecha 4 – 2 de diciembre de 2025 Argentina 8 – Bolivia 0 (L)

Fecha 5 – 10 de abril de 2026 Chile – Argentina (V)

Fecha 6 – 14 de abril de 2026 Venezuela – Argentina (V)

Fecha 7 – 18 de abril de 2026 Argentina – Colombia (L)

Fecha 8 – 5 de junio de 2026 Argentina – Perú (L)

Fecha 9 – 9 de junio de 2026 Ecuador – Argentina (V)

