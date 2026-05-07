A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Canadá de la Fórmula 1

Después de lo que fue el fin de semana en Miami, la próxima fecha se desarrolla el Gran Premio de Canadá en una nueva jornada de la Fórmula 1 para seguir avanzando en la temporada 2026. Luego de una gran carrera de Franco Colapinto, ahora todos los cañones apuntan a lo que será el siguiente desafío sobre su monoplaza con mayor confianza y mejor rendimiento.

La Fórmula 1 se vive por Disney+

El piloto de Alpine terminó octavo, pero luego de darse a conocer la sanción a Charles Leclerc por una maniobra peligrosa sobre el final, la FIA reveló que el argentino quedó en la séptima posición. El domingo pasado, Kimi Antonelli se impuso con claridad y dominó fuertemente toda la jornada, sumando una nueva victoria en la Máxima y reconfirmando su liderazgo en la tabla.

Franco Colapinto, piloto argentino de la Fórmula 1. (Getty Images)

Cabe recordar que buena parte de la mejora en el rendimiento del oriundo de Pilar se debió al nuevo chasis que le permitió alcanzar un mejor desempeño sobre la pista en la reconocida ciudad estadounidense. Por otro lado, Colapinto y Pierre Gasly firmaron el mejor inicio de temporada de Alpine en la Fórmula 1, lo que significa un dato relevante a tener en cuenta de cara al futuro.

Lo cierto es que, por la séptima fecha del Campeonato, se viene el Gran Premio de Canadá que será clave para reacomodar la tabla de posiciones. En ese sentido, el Circuito Gilles Villeneuve es el escenario para que los pilotos brillen sobre la pista el próximo fin de semana del 22, 23 y 24 de mayo. Allí, Franco Colapinto irá por una nueva marca a desbloquear en el automovilismo de elite.

Franco Colapinto, piloto argentino de la Fórmula 1. (Getty Images)

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Los horarios del GP de Canadá 2026

Viernes 22 de mayo:

13:30: Prácticas Libres 1

17:30: Clasificación Sprint

Sábado 23 de mayo:

13:00: Carrera Sprint

17:00: Clasificación

Domingo 24 de mayo:

17:00: Carrera principal

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La FIA quiere recuperar los GP de Arabia Saudita y Bahréin

Hasta el momento lo que se sabe es que el Gran Premio de Arabia Saudita podría celebrarse el fin de semana del 6 de diciembre, fecha para la cual estaba pactada la carrera final de la temporada 2026, el GP de Abu Dhabi. Esto movería dicha competencia a la siguiente semana, lo que haría que el campeonato llegue a su fin el 13 de diciembre.

Mientras tanto, el GP de Bahréin podría llegar a disputarse el primer fin de semana de octubre, con la carrera principal pactada para el 4 de octubre. Esto sería justo entre las carreras en Bakú (GP de Azerbaiyán) del 25 de septiembre, y en Singapur, del 11 de octubre.