Gasly-Colapinto es la mejor dupla de Alpine en su historia en la Fórmula 1: los datos que lo respaldan

Desde que la escudería compite en la Fórmula 1 bajo el nombre de Alpine, ninguna dupla hizo más puntos tras cuatro carreras, ni siquiera la Alonso-Ocon, que terminó cuarta en el campeonato de constructores del 2022.

En 2021, el histórico nombre de Renault desapareció de la Fórmula 1, con el rebranding de la escudería para promocionar su marca deportiva: Alpine. Desde entonces y hasta la fecha, Alpine ha sido una de las escuderías que compiten en el campeonato mundial y en este 2026, está viviendo su mejor momento desde ese rebranding.

La Fórmula 1 y toda su temporada 2026 está en Disney+

Tras tocar fondo entre finales de 2024 y comienzos de 2025, la escudería decidió ceder prácticamente toda la temporada pasada para trabajar en su auto para el 2026, y le han entregado a Pierre Gasly y Franco Colapinto un auto con el que los pilotos están respondiendo y siendo capaces de sumar puntos consistentemente.

El inicio del 2026 de Alpine es su mejor inicio en la Fórmula 1. (Prensa Alpine)

Tal es el paso adelante que ha dado Alpine que en este 2026 Gasly y Colapinto han registrado el mejor inicio de la escudería en la Fórmula 1. Si bien hubo una carrera sprint más que en 2022, 2023 y 2025, la dupla del francés y el argentino lleva acumulados 23 puntos, posicionándose por delante de aquella temporada 2022 en la que Fernando Alonso y Esteban Ocon le dieron 22 puntos a Alpine luego de sus carreras en Bahréin, Arabia Saudita, Australia y Emilia-Romagna.

En esa temporada 2022, Alpine terminó cosechando 173 puntos para el campeonato mundial de constructores, posicionándose como la cuarta escudería. Hoy está en el quinto puesto, por detrás de Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull. Su objetivo inicial para este 2026 era ser el líder de la zona media, y eso es lo que está logrando. Ahora van por más, y como dijo el propio Flavio Briatore, el próximo objetivo es Red Bull.

Alonso y Ocon tienen la mejor temporada de Alpine en la F1. (Getty)

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Los primeros 4 Grandes Premios de Alpine en cada temporada desde 2021

Temporada 2021

GP Bahréin : Fernando Alonso DNF / Esteban Ocon 13º

: Fernando Alonso DNF / Esteban Ocon 13º GP Emilia-Romagna : Fernando Alonso 10º / Esteban Ocon 9º

: Fernando Alonso 10º / Esteban Ocon 9º GP Portugal : Fernando Alonso 8º / Esteban Ocon 7º

: Fernando Alonso 8º / Esteban Ocon 7º GP España: Fernando Alonso 17º / Esteban Ocon 9º

Total de puntos: 15 puntos

Temporada 2022

GP Bahréin : Fernando Alonso 9º / Esteban Ocon 7º

: Fernando Alonso 9º / Esteban Ocon 7º GP Arabia Saudita : Fernando Alonso DNF / Esteban Ocon 6º

: Fernando Alonso DNF / Esteban Ocon 6º GP Australia : Fernando Alonso 17º / Esteban Ocon 7º

: Fernando Alonso 17º / Esteban Ocon 7º Sprint Emilia Romagna : Fernando Alonso 9º / Esteban Ocon 16º

: Fernando Alonso 9º / Esteban Ocon 16º GP Emilia Romagna: Fernando Alonso DNF / Esteban Ocon 14º

Total de puntos: 22 puntos

Temporada 2023

GP Bahréin : Pierre Gasly 9º / Esteban Ocon DNF

: Pierre Gasly 9º / Esteban Ocon DNF GP Arabia Saudita : Pierre Gasly 9º / Esteban Ocon 8º

: Pierre Gasly 9º / Esteban Ocon 8º GP Australia : Pierre Gasly DNF / Esteban Ocon DNF

: Pierre Gasly DNF / Esteban Ocon DNF Sprint Bakú : Pierre Gasly 13º / Esteban Ocon 18º

: Pierre Gasly 13º / Esteban Ocon 18º GP Bakú: Pierre Gasly 14º / Esteban Ocon 15º

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Total de puntos: 8 puntos

Temporada 2024

GP Bahréin : Pierre Gasly 18º / Esteban Ocon 17º

: Pierre Gasly 18º / Esteban Ocon 17º GP Arabia Saudita : Pierre Gasly DNF / Esteban Ocon 13º

: Pierre Gasly DNF / Esteban Ocon 13º GP Australia : Pierre Gasly 3º / Esteban Ocon 16º

: Pierre Gasly 3º / Esteban Ocon 16º GP Japón: Pierre Gasly 16º / Esteban Ocon 15º

Total de puntos: 0 puntos

Temporada 2025

GP Australia : Pierre Gasly 11º / Jack Doohan DNF

: Pierre Gasly 11º / Jack Doohan DNF Sprint China : Pierre Gasly 12º / Jack Doohan 20º

: Pierre Gasly 12º / Jack Doohan 20º GP China : Pierre Gasly DSQ / Jack Doohan 13º

: Pierre Gasly DSQ / Jack Doohan 13º GP Japón : Pierre Gasly 13º / Jack Doohan 15º

: Pierre Gasly 13º / Jack Doohan 15º GP Bahréin: Pierre Gasly 7º / Jack Doohan 14º

Total de puntos: 6 puntos

Temporada 2026

GP Australia : Pierre Gasly 10º / Franco Colapinto 14º

: Pierre Gasly 10º / Franco Colapinto 14º Sprint China : Pierre Gasly 11º / Franco Colapinto 14º

: Pierre Gasly 11º / Franco Colapinto 14º GP China : Pierre Gasly 6º / Franco Colapinto 10º

: Pierre Gasly 6º / Franco Colapinto 10º GP Japón : Pierre Gasly 7º / Franco Colapinto 16º

: Pierre Gasly 7º / Franco Colapinto 16º Sprint Miami : Pierre Gasly 8º / Franco Colapinto 10º

: Pierre Gasly 8º / Franco Colapinto 10º GP Miami: Pierre Gasly DNF / Franco Colapinto 7º

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Total de puntos: 23 puntos

Síntesis