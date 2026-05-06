Gasly-Colapinto es la mejor dupla de Alpine en su historia en la Fórmula 1: los datos que lo respaldan

En 2021, el histórico nombre de Renault desapareció de la Fórmula 1, con el rebranding de la escudería para promocionar su marca deportiva: Alpine. Desde entonces y hasta la fecha, Alpine ha sido una de las escuderías que compiten en el campeonato mundial y en este 2026, está viviendo su mejor momento desde ese rebranding.
La Fórmula 1 y toda su temporada 2026 está en Disney+
Tras tocar fondo entre finales de 2024 y comienzos de 2025, la escudería decidió ceder prácticamente toda la temporada pasada para trabajar en su auto para el 2026, y le han entregado a Pierre Gasly y Franco Colapinto un auto con el que los pilotos están respondiendo y siendo capaces de sumar puntos consistentemente.
El inicio del 2026 de Alpine es su mejor inicio en la Fórmula 1. (Prensa Alpine)
Tal es el paso adelante que ha dado Alpine que en este 2026 Gasly y Colapinto han registrado el mejor inicio de la escudería en la Fórmula 1. Si bien hubo una carrera sprint más que en 2022, 2023 y 2025, la dupla del francés y el argentino lleva acumulados 23 puntos, posicionándose por delante de aquella temporada 2022 en la que Fernando Alonso y Esteban Ocon le dieron 22 puntos a Alpine luego de sus carreras en Bahréin, Arabia Saudita, Australia y Emilia-Romagna.
En esa temporada 2022, Alpine terminó cosechando 173 puntos para el campeonato mundial de constructores, posicionándose como la cuarta escudería. Hoy está en el quinto puesto, por detrás de Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull. Su objetivo inicial para este 2026 era ser el líder de la zona media, y eso es lo que está logrando. Ahora van por más, y como dijo el propio Flavio Briatore, el próximo objetivo es Red Bull.
Alonso y Ocon tienen la mejor temporada de Alpine en la F1. (Getty)
Los primeros 4 Grandes Premios de Alpine en cada temporada desde 2021
Temporada 2021
- GP Bahréin: Fernando Alonso DNF / Esteban Ocon 13º
- GP Emilia-Romagna: Fernando Alonso 10º / Esteban Ocon 9º
- GP Portugal: Fernando Alonso 8º / Esteban Ocon 7º
- GP España: Fernando Alonso 17º / Esteban Ocon 9º
Total de puntos: 15 puntos
Temporada 2022
- GP Bahréin: Fernando Alonso 9º / Esteban Ocon 7º
- GP Arabia Saudita: Fernando Alonso DNF / Esteban Ocon 6º
- GP Australia: Fernando Alonso 17º / Esteban Ocon 7º
- Sprint Emilia Romagna: Fernando Alonso 9º / Esteban Ocon 16º
- GP Emilia Romagna: Fernando Alonso DNF / Esteban Ocon 14º
Total de puntos: 22 puntos
Temporada 2023
- GP Bahréin: Pierre Gasly 9º / Esteban Ocon DNF
- GP Arabia Saudita: Pierre Gasly 9º / Esteban Ocon 8º
- GP Australia: Pierre Gasly DNF / Esteban Ocon DNF
- Sprint Bakú: Pierre Gasly 13º / Esteban Ocon 18º
- GP Bakú: Pierre Gasly 14º / Esteban Ocon 15º
Total de puntos: 8 puntos
Temporada 2024
- GP Bahréin: Pierre Gasly 18º / Esteban Ocon 17º
- GP Arabia Saudita: Pierre Gasly DNF / Esteban Ocon 13º
- GP Australia: Pierre Gasly 3º / Esteban Ocon 16º
- GP Japón: Pierre Gasly 16º / Esteban Ocon 15º
Total de puntos: 0 puntos
Temporada 2025
- GP Australia: Pierre Gasly 11º / Jack Doohan DNF
- Sprint China: Pierre Gasly 12º / Jack Doohan 20º
- GP China: Pierre Gasly DSQ / Jack Doohan 13º
- GP Japón: Pierre Gasly 13º / Jack Doohan 15º
- GP Bahréin: Pierre Gasly 7º / Jack Doohan 14º
Total de puntos: 6 puntos
Temporada 2026
- GP Australia: Pierre Gasly 10º / Franco Colapinto 14º
- Sprint China: Pierre Gasly 11º / Franco Colapinto 14º
- GP China: Pierre Gasly 6º / Franco Colapinto 10º
- GP Japón: Pierre Gasly 7º / Franco Colapinto 16º
- Sprint Miami: Pierre Gasly 8º / Franco Colapinto 10º
- GP Miami: Pierre Gasly DNF / Franco Colapinto 7º
Total de puntos: 23 puntos
Síntesis
- Franco Colapinto y Pierre Gasly sumaron 23 puntos, el mejor inicio histórico de Alpine.
- La dupla superó los 22 puntos obtenidos por Alonso y Ocon en 2022.
- Alpine ocupa el quinto puesto del campeonato de constructores en la temporada 2026.