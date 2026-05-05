La Fórmula 1 subió a Franco Colapinto al podio de los mejores pilotos en el GP de Miami

La categoría eligió a los pilotos más destacados del Gran Premio de Miami, más allá de su resultado en carrera, y Franco Colapinto se llevó grandes elogios.

Franco Colapinto tuvo su mejor carrera en la Fórmula 1. El argentino terminó séptimo el Gran Premio de Miami tras pasar octavo por la meta y la posterior sanción a Charles Leclerc, cosechando así su mejor resultado en la categoría. Y su actuación no pasó desapercibida.

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La Fórmula 1 tiene su propio ranking de pilotos, independiente del resultado de la carrera, donde sus expertos destacan a los mejores de cada fin de semana. Allí, Franco Colapinto fue ubicado en el podio como uno de los tres mejores pilotos del GP de Miami.

Colapinto recibió una valoración de 9 puntos, lo cual lo ubicó en el segundo lugar, junto al campeón del mundo, Lando Norris, y únicamente por detrás del vigente líder del campeonato, Kimi Antonelli, que además de ganar el GP de Miami, recibió un 9.4 de valoración y fue elegido como el mejor piloto.

Colapinto, en el top tres de los mejores pilotos de la F1 en Miami.

“Franco Colapinto fue una de las estrellas del fin de semana del Gran Premio de Miami“, destacaron los encargados de armar el ranking. “Recién llegado de una demostración espectacular en su tierra natal en Argentina, se lo vio revitalizado“, agregaron.

“Logró meterse en el top ten en la qualy sprint, la sprint, la clasificación y la carrera principal del Gran Premio. Incluso iniciando por delante de su mucho más experimentado compañero de Alpine, Pierre Gasly, en ambas ocasiones“, señalaron para completar.

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Colapinto y su mejor GP desde que está en la Fórmula 1.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras los hechos del Gran Premio de Miami, la Fórmula 1 regresará a la acción recién dentro de tres semanas, el fin de semana del 22 al 24 de mayo, con el Gran Premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Síntesis

Franco Colapinto alcanzó el séptimo puesto en el Gran Premio de Miami 2024.

alcanzó el en el Gran Premio de Miami 2024. El piloto argentino obtuvo una calificación de 9 puntos en el Power Ranking oficial.

en el Power Ranking oficial. Colapinto superó en clasificación a su compañero de Alpine, Pierre Gasly, en ambas sesiones.