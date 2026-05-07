El jefe de Alpine explicó por qué Colapinto rindió mucho mejor en Miami con el chasis nuevo: “Se ha notado la diferencia”

Steve Nielsen destacó a Franco y también el trabajo de toda la escudería, que fue capaz de entregarle un mejor auto este último fin de semana.

Franco Colapinto registró, en Miami, su mejor Gran Premio desde que está en la Fórmula 1. Fue un fin de semana redondo para el piloto argentino, que superó consistentemente a Pierre Gasly en todas las sesiones del fin de semana, salvo por la carrera sprint.

Mucho se habló del “nuevo chasis” que Colapinto tuvo para la carrera, una considerable mejora con respecto a lo que fueron los tres Grandes Premios que ya pasaron en la temporada, donde Gasly lo aventajó claramente. Y sí, ese chasis fue la clave, tal y como reconoce el propio Steve Nielsen, jefe de la escudería.

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“Hablamos mucho con Franco, tuvimos varias charlas. Él nos comunicó que le estaba costando alcanzar el ritmo de carrera de Pierre, pero aquí estuvo más contento con el auto de lo que lo ha estado en todo el año, así que espero que eso continúe siendo así”, le comentó Nielsen a PlanetF1.

Franco Colapinto se mostró mucho más cómodo con el nuevo chasis. (Prensa Alpine)

“No es un secreto que estuvo con un chasis nuevo”, admitió. “Es normal que el primero que armas es un poco más pesado y luego, con cada reproducción del mismo, logras hacerlo más liviano. Y esta no es la excepción“, explicó el ingeniero británico.

“Franco está por el Chasis 3, es más liviano que el Chasis 1, que es el que venía utilizando. Pudimos entregárselo y se ha notado la diferencia”, continuó Nielsen. “Por suerte un punto en el que hemos estado bien este año es el peso del auto, siempre lo tenemos en el límite o cerca de él, algo que no todos los equipos pueden decir. Y pesar menos automáticamente significa mayor rendimiento”.

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El nuevo chasis de Colapinto, más liviano, fue la clave del éxito. (Prensa Alpine)

Cerrando, ya mas descontracturado y claramente contento con el resultado final, completó la entrevista diciendo: “Le dije que tal vez le convenga irse a Argentina antes de cada carrera”.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras los hechos del Gran Premio de Miami, la Fórmula 1 regresará a la acción recién dentro de tres semanas, el fin de semana del 22 al 24 de mayo, con el Gran Premio de Canadá en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

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