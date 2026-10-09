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¿A qué hora corre Franco Colapinto en la Sprint del GP de Singapur 2026?

Los fieles seguidores del piloto argentino tendrán que madrugar para verlo en acción este sábado en Marina Bay.

Franco Colapinto disputará su última carrera sprint en 2026
© @AlpineF1TeamFranco Colapinto disputará su última carrera sprint en 2026

Franco Colapinto disputará su sexta y última carrera Sprint en la temporada 2026. El piloto argentino no pudo sumar puntos en ninguna de las cinco anteriores y buscará romper la mala racha este sábado en el marco del Gran Premio de Singapur.

La Fórmula 1 se vive en Disney+

El oriundo de Pilar finalizó 11° en la clasificación y largará cerca de los puntos, aunque es importante recordar que en las carreras sprint solo suman unidades los primeros ocho. Sin embargo, Colapinto se mostró optimista luego de la qualy y confía en poder dar pelea con su A526.

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Franco Colapinto no sumó puntos en los últimos dos Grandes Premios (Getty Images)

Franco Colapinto no sumó puntos en los últimos dos Grandes Premios (Getty Images)

A qué hora corre Franco Colapinto en la Sprint de Singapur y dónde verlo en vivo

La carrera Sprint del Gran Premio de Singapur 2026 de la Fórmula 1 se disputará este sábado 10 de octubre desde las 06:00 hs (República Argentina). Además, se podrá ver a través de las pantallas de Disney+, Fox Sports y F1TV.

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Resultados de Franco Colapinto en las carreras sprint de 2026

  • China: 14º
  • Miami: 10º
  • Canadá: 9º
  • Gran Bretaña: 12º
  • Países Bajos: 12º
  • Singapur: por disputarse
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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