Argentina piensa en el GP de Buenos Aires recién para 2029: con 30 millones de dólares creen poder convencer a la Fórmula 1

Las calles de Buenos Aires fueron testigo de un evento histórico para la Fórmula 1, cuando más de 600 mil personas se dieron cita para el Road Show de Franco Colapinto, en el regreso de la categoría a la Argentina tras más de dos décadas. Y un movimiento de gente de semejante magnitud potencia las posibilidades de que sea sucedido con un Gran Premio.

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Ahora bien, hay varios puntos a destacar. El primero, es que el “Gran Premio de Argentina” no sería una posibilidad, en su lugar, el título oficial sería Gran Premio de Buenos Aires, a raíz de la ausencia del estado nacional en la negociación, tal y como sucede en Brasil y México, con el GP de San Pablo y GP de la Ciudad de México, respectivamente.

Argentina busca traer la Fórmula 1 a Buenos Aires en 2029. (GEMINI)

Además, y según reporta ESPN, el progreso de la remodelación del Autódromo de Buenos Aires, obra que financian el Gobierno de Buenos Aires y la empresa OSD, estaría adelantando algunas mejoras pensadas inicialmente para una segunda fase. El Autódromo Oscar y Juan Gálvez será escenario del MotoGP a partir de 2027 y por cuatro años, pero también tiene una planificación enfocada en ser homologado por la FIA para la Fórmula 1.

Fabian Turnes confirmó a la mencionada fuente que no habrá reunión con Liberty Media, los dueños de la Fórmula 1, en este fin de semana de Miami, algo que había sido reportado con anterioridad. No obstante, lejos de ser un paso atrás, la relación sigue siendo cercana y se espera poder hablar para conseguir un lugar en el campeonato mundial próximamente.

Aquí entramos en el tercer punto a tener en cuenta, con la confirmación del Gran Premio de Turquía para suplir la salida de Zandvoort en 2027, quedaron completos los 24 cupos de Grandes Premios hasta la temporada 2028 inclusive. Eso significa que, salvo alguna situación extraordinaria (como la que terminó con la cancelación de Bahréin y Arabia este año), no hay lugar hasta 2029.

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BREAKING: The Turkish Grand Prix will return to the calendar from 2027 as part of a new five-year agreement 🇹🇷#F1 #TurkishGP pic.twitter.com/MAfhrOCnTH — Formula 1 (@F1) April 24, 2026

En 2028, los Grandes Premios de Portugal, México y Singapur terminan su contrato con la Fórmula 1. Eso abrirá al menos tres posibles espacios en el calendario mundial de cara al 2029, aunque Argentina no es la única interesada. Tailandia, Sudáfrica e India ya han dejado claras sus propias intenciones de tener una fecha.

Eso nos lleva al último punto: comprar la fecha para que Argentina esté en el calendario mundial de la Fórmula 1. La misma está tasada entre 20 y 64 millones de dólares, al día de hoy. El valor más bajo es el que pagan algunas citas históricas como Silverstone o Monza, y el más alto corresponde a lo que han puesto los países árabes para llevar la categoría a Medio Oriente. Además de todos los costos de desarrollar los circuitos, publicidad y movilización.

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El objetivo de Argentina sería cerrar una fecha para el traer la Fórmula 1 por cifras cercanas a los 30 millones, que es el valor que hoy pagan citas como México, y financiarlo con fondos privados. Tanto el Gobierno de la Ciudad como el grupo OSD entienden que, luego de lo visto en el Road Show de Colapinto, sería una cifra capaz de cubrirse.

Las empresas que apoyaron el Road Show de Colapinto podrían costear el GP de Buenos Aires.

En cualquier caso, la planificación de Argentina para traer la Fórmula 1 sigue su curso, y aunque quieren tener todo en condiciones por cualquier eventualidad en los próximos dos años, lo más lógico sería pensar en un proyecto serio con el 2029 como objetivo final.

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