Alpine confirmó el paquete de mejoras que tendrán Colapinto y Gasly para el GP de Barcelona

Luego de un decepcionante resultado en Mónaco, la escudería llega renovada a la próxima carrera del campeonato.

El séptimo puesto de Pierre Gasly -con polémica-, y más aún la decimo cuarta posición de Franco Colapinto son resultados que quedaron por debajo de lo que Alpine esperaba en el Gran Premio de Mónaco. Es por ello que, buscando mejorar estos resultados, la escudería llevará un importante paquete de mejoras al GP de Barcelona.

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La Fórmula 1 se presenta este fin de semana en Montmeló, y Alpine lo hará con mejoras enfocadas en la parte delantera del A526, uno de los puntos débiles que ha tenido en este comienzo de temporada. El foco está puesto en mejorar su comportamiento en subviraje a alta velocidad.

Colapinto tendrá mejoras luego de un Gran Premio complicado en Mónaco. (Getty)

También habrá una actualización para el sistema de refrigeración, buscando tener menos problemas con la unidad de potencia Mercedes, que viene fallando últimamente en autos como los de Russell o Lando Norris.

El paquete de mejoras de Alpine para Barcelona

Alerón delantero

Suspensión delantera.

Sistema de refrigeración

Habrá mejoras en los Alpine en Barcelona y en Austria. (Alpine F1 Team)

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Si Alpine logra mejorar su alerón delantero, la escudería posicionarse un escalón más por encima del resto de la zona media y empezar a acercarse a Red Bull, McLaren y los equipos de la parte alta de la parrilla. Se espera que haya una segunda parte de estas actualizaciones en Austria.

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