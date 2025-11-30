Así está la tabla de posiciones del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 tras el triunfo de Max Verstappen en el GP de Qatar

El campeonato de la Fórmula 1 está al rojo vivo. En el Gran Premio de Qatar, el anteúltimo de la temporada, Max Verstappen logró el primer puesto y de esta manera le quitó la posibilidad a Lando Norris de consagrarse campeón del certamen.

Con este primer puesto, el piloto de Red Bull quedó ubicado en la segunda posición y le descontó 13 puntos al de McLaren en la lucha por el campeonato de pilotos. Por su parte, Oscar Piastri quedó relegado al tercer puesto, a 14 puntos de su compañero de escudería.

En la próxima carrera, que será el Gran Premio de Abu Dhabi se definirá todo. Lando Norris es quien depende de sí mismo, ya que si gana se quedará con el campeonato. Verstappen y Piastri esperarán por su oportunidad y ponerle presión al británico.

Así está el campeonato de pilotos de la Fórmula 1

Lando Norris (McLaren) – 408 Max Verstappen (Red Bull) – 396 Oscar Piastri (McLaren) – 392 George Russell (Mercedes) – 309 Charles Leclerc (Ferrari) – 228 Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 Kimi Antonelli (Mercedes) – 151 Alex Albon (Williams) – 73 Carlos Sainz (Williams) – 64 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 49 Fernando Alonso (Aston Martin) – 48 Oliver Bearman (Haas) – 41 Liam Lawson (Racing Bulls) – 37 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Esteban Ocón (Haas) – 32 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 32 Pierre Gasly (Alpine) – 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1

La próxima y última carrera de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Abu Dhabi. El mismo se llevará a cabo el fin de semana del 6 y 7 de diciembre. La definición de esta temporada se podrá seguir en vivo a través de la plataforma de Disney+.