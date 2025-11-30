En el Circuito de Lusail se corrió el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, la carrera 24 de la temporada. El piloto de Red Bull, Max Verstappen, logró quedarse con el primer puesto y llega con chances de campeonar a la última fecha. Por su parte, Franco Colapinto quedó 14°.
GP de Qatar de la Fórmula 1: ganó Max Verstappen y Colapinto quedó 14°
El piloto de Red Bull se quedó con el primer puesto y dejó al rojo vivo el campeonato de pilotos. Colapinto, por su parte, avanzó 6 lugares.
Así quedó el GP de Qatar
- Max Verstappen (Red Bull)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Carlos Sainz (Williams)
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- George Russell (Mercedes)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Alex Albon (Williams)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Esteban Ocon (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin) - DNF
- Isack Hadjar (Racing Bulls) - DNF
- Oliver Bearman (Haas) - DNF
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) - DNF
Vuelta 57/57 ¡Final de la carrera!
Ganó Verstappen y el campeonato de la Fórmula 1 se definirá en la última carrera.
Vuelta 57/57 Norris quedó cuarto
El piloto de McLaren ganó el cuarto puesto y va por la tercera posición.
Vuelta 52/57 Verstappen lidera cómodo
El de Red Bull le saca más de 12 segundos a su escolta, Oscar Piastri.
Vuelta 47/57 Abandonó Bearman
Por problemas con su auto, el piloto de Haas es el segundo en abandonar.
Vuelta 45/57 Verstappen puntero
Norris entró a boxes y Verstappen lidera la carrera a falta de 12 vueltas.
Vuelta 44/57 Verstappen pelea por el primer puesto
Tras la entrada de Piastri a boxes, el piloto de Red Bull está a un segundo de Norris, el nuevo líder.
Vuelta 40/57 penalizado Bearman
El piloto de Haas recibió 10 segundos de penalización.
Vuelta 39/57 Piastri se aleja de Norris
El puntero le saca 7 segundos a su compañero y 9 a Verstappen.
Vuelta 35/57 Investigan a Bearman
Por problemas en los pits, el piloto de Haas es investigado por FIA.
Vuelta 33/57 Segunda parada para Verstappen
El piloto de Red Bull cambió neumáticos e irá hasta el final con gomas duras.
Vuelta 31/57 Colapinto subió al puesto 16°
Ante la sanción de Stroll, el argentino quedó 16°.
Vuelta 27/57 Sancionado Stroll
El piloto de Aston Martin sufrió una sanción de 5 segundos.
Vuelta 26/57 Norris a pits
Con el ingreso del británico a boxes, Verstappen es el nuevo líder de la carrera.
Vuelta 25/57 Entra Piastri a boxes
El líder de la carrera ingresó para cambiar neumáticos. Momentáneamente lidera Norris, quien aún no pasó por pits.
Vuelta 21/57 Verstappen se acerca a Norris
El piloto de Red Bull se acerca al de McLaren en la pelea por el segundo puesto.
Vuelta 18/57 Piastri se aleja de Verstappen y Norris
El piloto de McLaren le saca 2 segundos a su compañero de escudería y 4 al de Red Bull.
Vuelta 15/57 Colapinto subió 3 puestos
El piloto argentino quedó en el lugar 17° de la carrera.
Vuelta 12/57 Nueva penalización para Ocon
Por no cumplir la sanción anterior, el piloto fue sancionado nuevamente,
Vuelta 10/57 Terminó el VSC
Quitaron el auto de Hulkenberg y se reinició la carrera.
Vuelta 9/57 Sancionado Ocon
Por salir antes en la largada, el piloto de Haas recibió 5 segundos de penalización.
Vuelta 8/57 Abandonó Hulkenberg
El piloto de Kick tuvo que abandonar tras su accidente.
Vuelta 7/57 Safe Car en la carrera
Hulkenberg chocó y por eso hay un auto de seguridad. Además, Gasly tuvo problemas con su auto.
Vuelta 6/57 Advertido Gasly
Por una maniobra peligrosa, el piloto francés fue advertido. En caso de repetirlo, será sancionado.
Vuelta 4/57 Buena inicio de Sainz
El piloto de Williams largó de gran manera y trepó al 5to puesto de la parrilla.
Vuelta 1/57 Buen arranque de Verstappen
El piloto de Red Bull inició agresivo y superó a Lando Norris para quedar segundo.
¡Comenzó la carrera!
Se apagaron los semáforos y comenzó el GP de Qatar.
Arrancó la vuelta de formación
Los pilotos ya dan la vuelta previa al inicio de la carrera.
Los pilotos se acomodan en la parrilla
Los monoplazas ya están preparados para realizar la vuelta de acondicionamiento previo al inicio de la carrera.
Los pilotos ultiman detalles
Junto a sus ingenieros, los 20 pilotos terminan de trabajar en detalles de los monoplazas para iniciar la carrera.
Lando Norris va por el campeonato
El piloto de McLaren, quien larga segundo en la carrera, buscará quedarse con el campeonato de pilotos. Para esto, deberá ganar la carrera o que se den ciertos resultados.
Colapinto larga de pitlane
En sus redes sociales, Alpine informó que el piloto argentino largará desde pitlane debido a que hicieron cambios en su monoplaza tras la qualy.
Así es la parrilla de largada del GP de Qatar
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lando Norris (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- George Rusell (Mercedes)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Carlos Sainz (Williams)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Nico Hulkenberg (Sauber)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
- Gabriel Bortoleto (Sauber)
- Alex Albon (Williams)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Esteban Ocon (Haas)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Franco Colapinto (Alpine)
