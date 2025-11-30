GP de Qatar de la Fórmula 1: ganó Max Verstappen y Colapinto quedó 14°

En el Circuito de Lusail se corrió el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, la carrera 24 de la temporada. El piloto de Red Bull, Max Verstappen, logró quedarse con el primer puesto y llega con chances de campeonar a la última fecha. Por su parte, Franco Colapinto quedó 14°.

Publicidad

Publicidad

14:32hs Así quedó el GP de Qatar Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Carlos Sainz (Williams) Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Charles Leclerc (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull) Alex Albon (Williams) Lewis Hamilton (Ferrari) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) - DNF Isack Hadjar (Racing Bulls) - DNF Oliver Bearman (Haas) - DNF Nico Hulkenberg (Kick Sauber) - DNF

14:28hs Vuelta 57/57 ¡Final de la carrera! Ganó Verstappen y el campeonato de la Fórmula 1 se definirá en la última carrera.

14:27hs Vuelta 57/57 Norris quedó cuarto El piloto de McLaren ganó el cuarto puesto y va por la tercera posición.

14:20hs Vuelta 52/57 Verstappen lidera cómodo El de Red Bull le saca más de 12 segundos a su escolta, Oscar Piastri.

14:14hs Vuelta 47/57 Abandonó Bearman Por problemas con su auto, el piloto de Haas es el segundo en abandonar.

Publicidad

Publicidad

14:10hs Vuelta 45/57 Verstappen puntero Norris entró a boxes y Verstappen lidera la carrera a falta de 12 vueltas.

14:09hs Vuelta 44/57 Verstappen pelea por el primer puesto Tras la entrada de Piastri a boxes, el piloto de Red Bull está a un segundo de Norris, el nuevo líder.

14:04hs Vuelta 40/57 penalizado Bearman El piloto de Haas recibió 10 segundos de penalización.

14:03hs Vuelta 39/57 Piastri se aleja de Norris El puntero le saca 7 segundos a su compañero y 9 a Verstappen.

13:57hs Vuelta 35/57 Investigan a Bearman Por problemas en los pits, el piloto de Haas es investigado por FIA.

Publicidad

Publicidad

13:53hs Vuelta 33/57 Segunda parada para Verstappen El piloto de Red Bull cambió neumáticos e irá hasta el final con gomas duras.

13:50hs Vuelta 31/57 Colapinto subió al puesto 16° Ante la sanción de Stroll, el argentino quedó 16°.

13:45hs Vuelta 27/57 Sancionado Stroll El piloto de Aston Martin sufrió una sanción de 5 segundos.

13:43hs Vuelta 26/57 Norris a pits Con el ingreso del británico a boxes, Verstappen es el nuevo líder de la carrera.

13:41hs Vuelta 25/57 Entra Piastri a boxes El líder de la carrera ingresó para cambiar neumáticos. Momentáneamente lidera Norris, quien aún no pasó por pits.

Publicidad

Publicidad

13:36hs Vuelta 21/57 Verstappen se acerca a Norris El piloto de Red Bull se acerca al de McLaren en la pelea por el segundo puesto.

13:32hs Vuelta 18/57 Piastri se aleja de Verstappen y Norris El piloto de McLaren le saca 2 segundos a su compañero de escudería y 4 al de Red Bull.

13:27hs Vuelta 15/57 Colapinto subió 3 puestos El piloto argentino quedó en el lugar 17° de la carrera.

13:23hs Vuelta 12/57 Nueva penalización para Ocon Por no cumplir la sanción anterior, el piloto fue sancionado nuevamente,

13:21hs Vuelta 10/57 Terminó el VSC Quitaron el auto de Hulkenberg y se reinició la carrera.

Publicidad

Publicidad

13:17hs Vuelta 9/57 Sancionado Ocon Por salir antes en la largada, el piloto de Haas recibió 5 segundos de penalización.

13:14hs Vuelta 8/57 Abandonó Hulkenberg El piloto de Kick tuvo que abandonar tras su accidente.

13:13hs Vuelta 7/57 Safe Car en la carrera Hulkenberg chocó y por eso hay un auto de seguridad. Además, Gasly tuvo problemas con su auto.

13:11hs Vuelta 6/57 Advertido Gasly Por una maniobra peligrosa, el piloto francés fue advertido. En caso de repetirlo, será sancionado.

13:09hs Vuelta 4/57 Buena inicio de Sainz El piloto de Williams largó de gran manera y trepó al 5to puesto de la parrilla.

Publicidad

Publicidad

13:05hs Vuelta 1/57 Buen arranque de Verstappen El piloto de Red Bull inició agresivo y superó a Lando Norris para quedar segundo.

13:04hs ¡Comenzó la carrera! Se apagaron los semáforos y comenzó el GP de Qatar.

13:01hs Arrancó la vuelta de formación Los pilotos ya dan la vuelta previa al inicio de la carrera.

12:55hs Los pilotos se acomodan en la parrilla Los monoplazas ya están preparados para realizar la vuelta de acondicionamiento previo al inicio de la carrera.

12:45hs Los pilotos ultiman detalles Junto a sus ingenieros, los 20 pilotos terminan de trabajar en detalles de los monoplazas para iniciar la carrera.

Publicidad

Publicidad

12:30hs Lando Norris va por el campeonato El piloto de McLaren, quien larga segundo en la carrera, buscará quedarse con el campeonato de pilotos. Para esto, deberá ganar la carrera o que se den ciertos resultados.

12:15hs Colapinto larga de pitlane En sus redes sociales, Alpine informó que el piloto argentino largará desde pitlane debido a que hicieron cambios en su monoplaza tras la qualy.

12:00hs Así es la parrilla de largada del GP de Qatar Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Rusell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Charles Leclerc (Ferrari) Nico Hulkenberg (Sauber) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Sauber) Alex Albon (Williams) Yuki Tsunoda (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Lewis Hamilton (Ferrari) Lance Stroll (Aston Martin) Franco Colapinto (Alpine)