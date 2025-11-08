Así fue el durísimo accidente de Franco Colapinto que causó bandera roja en la carrera sprint del GP de Brasil

Las condiciones eran complicadas en Interlagos, era sabido. Y, lamentablemente, Franco Colapinto fue víctima de ello. En la carrera sprint del Gran Premio de Brasil, el piloto argentino se fue en la misma curva en la que en la misma vuelta Oscar Piastri y Nico Hülkenberg se habían accidentado instantes antes.

El golpe de Colapinto fue el más duro de los tres, y seguramente tenga que ver con la falta de grip por el suelo mojado en ese sector de la curva 1, ya que todos se despistaron al tocar el piano interno. En cualquier caso, el argentino fue el que más duro golpeó de los tres.

El accidente de Colapinto

El piloto argentino, que marchaba en el puesto 14 antes del accidente luego de ganar dos posiciones en la largada, rápidamente le confirmó a su equipo que se encontraba bien. Aunque, por protocolo ante el impacto del A525 contra las barreras, los médicos se acercaron a la zona del accidente para un rápida atención.

Piastri, Hülkenberg y Colapinto provocaron la bandera roja

Ante el accidente de los tres autos, cada uno de forma separada, la dirección de carrera decidió suspender momentáneamente la carrera con bandera roja con 7 de 24 vueltas completadas. Curiosamente, el piloto de Sauber logró volver a pista y no quedar fuera de carrera. Eso sí, sus mecánicos deberán trabajar mucho para arreglar el auto antes del relanzamiento de la prueba.

