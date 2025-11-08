Es tendencia:
Franco Colapinto en el GP de Brasil de la F1: minuto a minuto de la carrera Sprint

El argentino larga 16° en Interlagos y buscará sumar sus primeros puntos en la temporada.

Por Joaquín Alis

Desde las 11 de este sábado 8 de noviembre, se llevará a cabo la Sprint del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. En la antesala de la carrera del domingo, los 20 pilotos buscarán sumar puntos para sus respectivos equipos y Franco Colapinto buscará hacerlo por primera vez en Alpine.

El argentino largará en la posición 16°, es decir, en la octava fila. La pole es de Lando Norris, que tendrá una oportunidad de oro para sacar más ventaja en la cima del campeonato. Seguí el minuto a minuto en BOLAVIP.

Minuto a minuto de la carrera Sprint del GP de Brasil

11:12 | Vuelta 7/24: Bandera roja.

11:10 | Vuelta 6/24: ¡Piastri y Colapinto afuera!

11:10 | Vuelta 5/24: Los comisarios investigan lo sucedido entre Lawson y Bearman.

11:05 | Vuelta 1/24: Liam Lawson tocó a Oliver Bearman, que hizo un trompo. El de Haas cayó al 18° lugar. Los comisarios investigan lo sucedido entre Lawson y Bearman.

11:05 | Vuelta 1/24: Franco Colapinto ganó dos posiciones en la largada.

11:04 | ¡Se largó la carrera Sprint del GP de Brasil!

11:00 | Comienza la vuelta de calentamiento en Interlagos.

10:55 | Hay 30% de probabilidades de lluvias en Interlagos. Algunos pilotos largarán con neumáticos medios y otros con blandos.

10:52 | Los pilotos comienzan a subirse a sus autos. En minutos, la vuelta de calentamiento.

10:45 | Los coches ya están en la parrilla.

10:40 | No hay lluvia en Interlagos, pero no es seguro que la pista esté completamente seca antes de la largada. Se espera una carrera caótica con cambios de neumáticos

10:35 | Carlos Sainz (P20) y Yuki Tsunoda (P18), saldrán desde boxes debido a cambios en su setup bajo parque cerrado. De esta manera, Ocon (P19) largará desde la posición 18.

Publicidad

10:32 | Grilla de partida

  1. Lando Norris (McLaren)
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Oscar Piastri (McLaren)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Fernando Alonso (Aston Martin)
  6. Max Verstappen (Red Bull)
  7. Lance Stroll (Aston Martin)
  8. Charles Leclerc (Ferrari)
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  10. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  11. Lewis Hamilton (Ferrari)
  12. Alex Albon (Williams)
  13. Pierre Gasly (Alpine)
  14. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  15. Oliver Bearman (Haas)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Liam Lawson (Racing Bulls)
  18. Esteban Ocon (Haas)
  19. Yuki Tsunoda (Red Bull) Desde el pitlane
  20. Carlos Sainz (Williams) Desde el pitlane

10:30 | A falta de media hora para la largada, los pilotos ultiman detalles antes de subirse a sus monoplazas.

