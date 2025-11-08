Franco Colapinto en el GP de Brasil de la F1: minuto a minuto de la carrera Sprint

Desde las 11 de este sábado 8 de noviembre, se llevará a cabo la Sprint del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. En la antesala de la carrera del domingo, los 20 pilotos buscarán sumar puntos para sus respectivos equipos y Franco Colapinto buscará hacerlo por primera vez en Alpine.
El argentino largará en la posición 16°, es decir, en la octava fila. La pole es de Lando Norris, que tendrá una oportunidad de oro para sacar más ventaja en la cima del campeonato. Seguí el minuto a minuto en BOLAVIP.
Minuto a minuto de la carrera Sprint del GP de Brasil
11:12 | Vuelta 7/24: Bandera roja.
11:10 | Vuelta 6/24: ¡Piastri y Colapinto afuera!
11:10 | Vuelta 5/24: Los comisarios investigan lo sucedido entre Lawson y Bearman.
11:05 | Vuelta 1/24: Liam Lawson tocó a Oliver Bearman, que hizo un trompo. El de Haas cayó al 18° lugar. Los comisarios investigan lo sucedido entre Lawson y Bearman.
11:05 | Vuelta 1/24: Franco Colapinto ganó dos posiciones en la largada.
11:04 | ¡Se largó la carrera Sprint del GP de Brasil!
11:00 | Comienza la vuelta de calentamiento en Interlagos.
10:55 | Hay 30% de probabilidades de lluvias en Interlagos. Algunos pilotos largarán con neumáticos medios y otros con blandos.
10:52 | Los pilotos comienzan a subirse a sus autos. En minutos, la vuelta de calentamiento.
10:45 | Los coches ya están en la parrilla.
10:40 | No hay lluvia en Interlagos, pero no es seguro que la pista esté completamente seca antes de la largada. Se espera una carrera caótica con cambios de neumáticos
10:35 | Carlos Sainz (P20) y Yuki Tsunoda (P18), saldrán desde boxes debido a cambios en su setup bajo parque cerrado. De esta manera, Ocon (P19) largará desde la posición 18.
10:32 | Grilla de partida
- Lando Norris (McLaren)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Oscar Piastri (McLaren)
- George Russell (Mercedes)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Alex Albon (Williams)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
- Oliver Bearman (Haas)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Esteban Ocon (Haas)
- Yuki Tsunoda (Red Bull) Desde el pitlane
- Carlos Sainz (Williams) Desde el pitlane
10:30 | A falta de media hora para la largada, los pilotos ultiman detalles antes de subirse a sus monoplazas.
"No vimos nada mucho mejor en Paul Aron que lo que Franco Colapinto o Pierre Gasly aportan al equipo"
El jefe de Alpine confesó el verdadero motivo por el que Franco Colapinto estará en la Fórmula 1 en 2026: "Eso fue lo que le consiguió el asiento"