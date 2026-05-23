Franco Colapinto se lamentó tras su buena actuación en la carrera sprint del GP de Canadá: “Estuvo muy cerca”

El piloto argentino se quedó a un puesto de los puntos en la sprint y explicó qué fue lo que faltó para sumar.

Este sábado se disputó la carrera sprint del Gran Premio de Canadá, donde Franco Colapinto se quedó en un 9º puesto que fue realmente positivo, tras iniciar la carrera en la posición 13º y registrar sobrepasos en pista ante los Audi de Bortoleto y Hülkenberg y el Williams de Sainz, a la vez que aprovechó el semi abandono de Hadjar.

En cualquier caso, al argentino le faltó una posición para sumar puntos, quedando a menos de 2 segundos de Arvid Lindblad, el auto por delante suyo. Y si bien el balance fue positivo, Colapinto demostró su gen competitivo y admitió que no se quedó conforme con el resultado final: “Sí, muy bien. Casi un punto, que me da un poco de bronca. Pero bueno, fue una buena carrera, creo que teníamos muy bien ritmo“, le reconoció a ESPN.

Colapitno se quedó a un puesto de los puntos en la sprint. (Getty)

“Quedar 9º después de largar 13º acá, que es una pista complicada, estuvo bastante bien. Obviamente una pena no haber podido sumar un puntito, estuvo muy cerca. Pero largando con gomas medias usadas de la qualy de ayer, que tenían cuatro, cinco vueltas y ellos con goma nueva… creo que teníamos buen ritmo y estamos un pasito adelante, así que bien”, analizó el piloto argentino, que admitió que la elección de neumáticos dificultó las chances de ir a por ese punto.

“Estoy contento con el ritmo, ahora a trabajar para la qualy y mejorar la tarde”, completó Franco en sus declaraciones, antes de retirarse de la zona mixta y comenzar ya su preparación para la tanda de clasificación, pactada para este sábado desde las 17:00hs en horario argentino.

"FUE UNA BUENA CARRERA"



El análisis de Franco Colapinto tras quedar 9° en la sprint del #CanadianGP. ¡Conforme con el rendimiento de su Alpine!



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Las maniobras destacadas de Colapinto en la sprint

Su buena largada

El sobrepaso a Carlos Sainz

Posiciones – Carrera Sprint GP de Canadá F1 2026

George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Arvid Lindblad (RB) Franco Colapinto (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Liam Lawson (RB) Gabriel Bortoleto (Audi) Esteban Ocon (Haas) Sergio Pérez (Cadillac) Nico Hülkenberg (Audi) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Ollie Bearman (Haas) Alex Albon (Williams) Pierre Gasly (Alpine) Isack Hadjar (Red Bull) Fernando Alonso (Aston Martin)

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Cómo sigue el GP de Canadá

Este sábado, desde las 17:00hs, se corre la clasificación para el Gran Premio. Mañana, domingo 24 de mayo, la carrera principal, pactada a 70 vueltas, tendrá inicio también a las 17:00hs. Siempre hablando en horario argentino.