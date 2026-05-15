Mercedes llevará una mejora al GP de Canadá y está obligado a compartirla con Alpine

La escudería germana es proveedora de Alpine, por lo que los autos de Gasly y Colapinto también se aprovecharían de los descubrimientos en Brackley.

Alpine se fue del Gran Premio de Miami con la sensación de un trabajo bien hecho y establecida claramente como la quinta fuerza dentro del campeonato mundial de la Fórmula 1. Sus rivales directos, Audi, Haas y RB seguramente tomaron notas de esto y en las dos semanas sin actividad han trabajado para alcanzarlos. Sin embargo, la escudería de Franco Colapinto y Pierre Gasly también tendrá mejoras que presentar en Canadá, gracias a Mercedes.

La Fórmula 1 está en Disney+

Desde este 2026, Alpine no fabrica sus propias unidades de potencia, sino que es comprador de Mercedes, lo cual implica que para bien o para mal, depende de lo que se haga en la fábrica de Brackley. En este caso, es para bien, ya que Mercedes tiene la mejor unidad de potencia de la parrilla en una temporada donde eso está siendo diferencial, y sus mejoras se trasladan también a Alpine.

Alpine contará con mejoras propias y mejoras externas para el GP de Canadá.

En este caso, Mercedes llevará una actualización en su caja de cambios, otro componente que viene en conjunto con la unidad de potencia. Según explicaron medios europeos, la nueva caja de Mercedes es más compacta, más liviana y cuenta con ciertas modificaciones técnicas. En general, un mejor producto all around.

Obviamente, será cuestión de Alpine trabajar en adaptar el producto al A526, pero sin lugar a dudas, cada mejora que trae Mercedes, mejor es para Alpine, que aspira alcanzar el status de la propia escudería germana y de McLaren, con quienes comparte unidad de potencia, a la vez que sigue diferenciándose de quienes son hoy sus rivales directos en la zona media.

Alpine ya llevará sus propias mejoras a Canadá

En Miami, Alpine estrenó un nuevo alerón trasero que solo usó Pierre Gasly, pieza que será instalada en el auto de Franco Colapinto para el Gran Premio de Canadá, puesto que no llegaron a desarrollarla en la previa de la carrera en la Florida.

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El argentino ya se mostró mucho más cómodo en el A526 con el chasis nuevo, por lo que con el cambio en la caja de cambios y el nuevo alerón, se espera que tenga todo lo necesario para seguir mejorando su rendimiento.

Alpine continuará mejorando el auto en Barcelona y Mónaco. (Getty)

Se espera que la escudería también lleve actualizaciones para los Grandes Premios de Mónaco y Barcelona, con el objetivo de continuar mejorando el rendimiento del auto.

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Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1 2026

Tras lo sucedido en el Gran Premio de Miami, la siguiente cita del calendario mundial de Fórmula 1 en este 2026 está pactada para fin de semana del 22 al 24 de mayo, en el Circuito Gilles Villeneuve, en el marco del Gran Premio de Canadá. Será un fin de semana de carrera sprint, con el siguiente cronograma:

Los horarios del GP de Canadá 2026

Viernes 22 de mayo:

13:30: Prácticas Libres 1

17:30: Clasificación Sprint

Sábado 23 de mayo:

13:00: Carrera Sprint

17:00: Clasificación

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Domingo 24 de mayo:

17:00: Carrera principal

Síntesis