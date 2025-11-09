Así quedó la tabla de posiciones del campeonato de la Fórmula 1 con el triunfo de Lando Norris en el GP de Brasil

Lando Norris se impuso en el Gran Premio de Brasil 2025, una carrera increíble, muy entretenida y con acción desde la vuelta 1 hasta la 71. El británico se impuso de manera inobjetable y aprovechó los problemas de Piastri para estirar otros quince puntos la diferencia en la cima del campeonato mundial.

Toda la actividad del campeonato mundial de Fórmula 1 se vive por Disney+

Son 24 ahora los puntos que separan a Norris de Piastri en la cima del campeonato, con 83 en juego en las últimas tres carreras de la temporada, en las cuales ya no sólo quedará un fin de semana Sprint.

Clasificación del Campeonato de Pilotos

Lando Norris (McLaren) – 390 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 366 puntos Max Verstappen (Red Bull Racing) – 341 puntos George Russell (Mercedes) – 276 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 214 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 148 puntos Kimi Antonelli (Mercedes) – 122 puntos Alexander Albon (Williams) – 73 puntos Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 43 puntos Isack Hadjar (Racing Bulls) – 43 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 40 puntos Oliver Bearman (Haas F1 Team) – 40 puntos Carlos Sainz (Williams) – 38 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 36 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 32 puntos Esteban Ocon (Haas F1 Team) – 30 puntos Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 28 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 22 puntos Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 0 puntos Jack Doohan (Alpine) – 0 puntos

En cuanto a la clasificación del campeonato de constructores, el doble abandono le costó a Ferrari el tercer puesto, que ahora pasa a manos de Red Bull. Por lo demás, todo sigue igual.

Clasificación del Campeonato de Constructores

McLaren – 756 puntos (Campeón) Mercedes – 398 puntos Red Bull Racing – 366 puntos Ferrari – 362 puntos Williams – 111 puntos Racing Bulls – 82 puntos Aston Martin – 72 puntos Haas F1 Team – 70 puntos Kick Sauber – 62 puntos Alpine – 22 puntos

La próxima carrera del calendario será el Gran Premio de Las Vegas y ya luego llegarán las últimas dos de la temporada en Qatar y Abu Dhabi. Restan solo tres Grandes Premios para conocer quién será el nuevo campeón mundial. Y si bien Verstappen no se rinde, todo indica que se definirá entre los pilotos de McLaren, el equipo campeón de constructores.

Publicidad