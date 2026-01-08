Los resultados de los argentinos en la Etapa 5 del Rally Dakar 2026: gran triunfo de Benavides en motos

Se llevó a cabo la Etapa 5 del Rally Dakar en Arabia Saudita luego de que los participantes pasaran la noche en el desierto y sin asistencia externa, para culminar con la llegada a Hail. Allí, el argentino Luciano Benavides completó una buena performance al ganar en motos con su KTM.

“Fue una locura todo lo que tuve que pasar para estar acá. Comenzado el día cometí muchos errores de navegación, también tuve una caída muy rápida en la que no sé cómo no me pasó nada”, fueron las palabras del salteño, que quedó en la tercera posición de la tabla general.

En Challenger, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, el matrimonio cordobés que defiende el título del año pasado, finalizó en la quinta posición, por lo que se mantienen terceros en la tabla general, a falta de más de la mitad del certamen por completarse.

Pasando a SSV, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi quedaron en la cuarta posición y siguen bien parados en la competencia. Por último, en MISSION 1000, el argentino Benjamín Pascual quedó cuarto y mantiene el primer puesto en la tabla general.

Por último, en la categoría Ultimate, Eduardo Blanco, quien acompañaba al español Jesús Calleja, abandonó la competición luego de un fuerte vuelco de la Pick-Up Santana, que para la suerte de los pilotos, resultó sin heridas de gravedad.

Los resultados de los argentinos en la Etapa 5 del Rally Dakar

Challenger : David Zill (4°), Nicolás Cavigliasso (5°) y Kevin Benavides (10°).

: David Zill (4°), Nicolás Cavigliasso (5°) y Kevin Benavides (10°). Motos : Luciano Benavides (1°), Santiago Rostan (28°) y Leonardo Cola (59°).

: Luciano Benavides (1°), Santiago Rostan (28°) y Leonardo Cola (59°). SSV : Jeremías González (4°) y Manuel Andújar (9°).

: Jeremías González (4°) y Manuel Andújar (9°). MISSION 1000: Jeremías Pascual (4°).

Los argentinos que disputan el Rally Dakar 2026

Luciano Benavides (Motos) Leonardo Cola (Motos) Santiago Rostán (Motos) Nicolás Cavigliasso (Autos/Challenger) Valentina Pertegarini (Autos/Challenger, navegante de Nico Cavigliasso) Augusto Sanz (Autos/Challenger, navegante de Puck Klaassen) David Zille (Autos/Challenger) Sebastian Cesana (Autos/Challenger, navegante de David Zille) Fernando Acosta (Autos/Challenger, navegante de Oscar Ral) Kevin Benavides (Autos/Challenger) Lisandro Sisterna (Autos/Challenger, navegante de Kevin Benavides) Bruno Jacomy (Autos/Challenger, navegante de Lucas del Río) Pablo Copetti (Autos/Challenger) Manuel Andújar (SSV) Andrés Frini (SSV, navegante de Manuel Andújar) Jeremías González Ferioli (SSV) Gonzalo Rinaldi (SSV, navegante de Jeremías González Ferioli) Gastón Mattarucco (Classic, navegante de Javier Vélez) Benjamín Pascual (Mission 1000)

El Rally Dakar 2026 se disputa del 3 al 17 de enero en Arabia Saudita, con casi 5000 km de tramo cronometrado y 8000 km al completo con los enlaces. La competencia comenzará y finalizará en Yanbu, con pasos por Alula, Hail, Riyadh, Wadi Ad-Dawasir, Bisha y Al-Henakiyah.