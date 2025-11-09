Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 2025 EN VIVO y ONLINE vía Disney+ y FOX Sports: minuto a minuto

Luego de lo que fue una jornada de sábado marcada por su accidente en la carrera sprint y una clasificación a la que llegó con un auto que Alpine apenas pudo rearmar, este domingo Franco Colapinto se enfrenta una vez más al Circuito Internacional de Interlagos, en una carrera a 71 vueltas, válida por el Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1. La misma se podrá seguir por Disney+ desde las 14hs.

Adelante, en otra historia, Lando Norris sigue con su gran fin de semana en el que hizo pole para la carrera sprint, la ganó y luego se quedó con el mejor tiempo en la clasificación. El líder del campeonato mundial, además, ve como sus principales rivales están en problemas: Piastri larga cuarto y Max Verstappen, desde boxes.