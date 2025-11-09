Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 2025 EN VIVO y ONLINE vía Disney+ y FOX Sports: minuto a minuto

Toda la acción y los momentos más destacados del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 2025.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1: minuto a minuto
© Prensa AlpineFranco Colapinto en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1: minuto a minuto

Luego de lo que fue una jornada de sábado marcada por su accidente en la carrera sprint y una clasificación a la que llegó con un auto que Alpine apenas pudo rearmar, este domingo Franco Colapinto se enfrenta una vez más al Circuito Internacional de Interlagos, en una carrera a 71 vueltas, válida por el Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1. La misma se podrá seguir por Disney+ desde las 14hs.

Adelante, en otra historia, Lando Norris sigue con su gran fin de semana en el que hizo pole para la carrera sprint, la ganó y luego se quedó con el mejor tiempo en la clasificación. El líder del campeonato mundial, además, ve como sus principales rivales están en problemas: Piastri larga cuarto y Max Verstappen, desde boxes.

Publicidad

Lando Norris iniciará desde la pole position

Ayer, Lando Norris demostró que es el piloto más en forma de la Fórmula 1, y en el momento justo. Tras tomar el mando del campeonato de pilotos dos semanas atrás en México, el británico ganó la carrera sprint y luego se quedó con la clasificación para este domingo. Hoy, con Piastri largando desde el cuarto puesto y Verstappen desde boxes, tiene la mejor oportunidad para sacar una diferencia que puede ser crucial.

Lando Norris quiere empezar a definir el campeonato.
Lando Norris quiere empezar a definir el campeonato.

Franco Colapinto ganará dos posiciones y Max Verstappen largará desde boxes

Unos minutos atrás se confirmó que Red Bull instalará nuevos componentes en la unidad de potencia del RB21 de Max Verstappen. Con ello, rompen el límite de cuatro por temporada y la penalidad será que el tetracampeón del mundo salga desde boxes. Lo mismo sucederá con Esteban Ocon.

Como ambos clasificaron delante de Franco Colapinto, el piloto argentino avanza dos lugares en la parrilla de salida y largará desde el cajón 16.

En detalle, el Circuito Internacional de Interlagos

El Gran Premio de Brasil se disputa en el Autódromo José Carlos Pace, un circuito mítico de la Fórmula 1 que ha tenido varias transformaciones a lo largo de su historia. La más importante fue la que transformó el trazado de más de ocho kilómetros en el actual, reducido a la mitad. Serán 71 vueltas al trazado de 4,31 km de longitud y 15 curvas.

El Gran Premio de Brasil 2025

El Gran Premio de Brasil 2025 será la 52º edición de una de las carreras más históricas de la Fórmula 1, que se disputa ininterrumpidamente desde 1973, salvo por 2020, años en que el protocolo por pandemia (COVID-19) impidió que se corra allí.

El máximo ganador es Alain Prost, con seis victorias ('82, '84, '85, '87, '88 y '90), mientras que de los pilotos actuales tanto Lewis Hamilton ('16, '18 y '21) y Max Verstappen ('19, '23 y '24) tienen tres cada uno. George Russell (2022) es el otro piloto de la parrilla actual con triunfo en Interlagos en la F1.

En cuanto a constructores, McLaren tiene 12 triunfos, Ferrari 11 y Red Bull suma 7.

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Gallardo dice que va a volver a ganar, pero perdió 11 de los últimos 12 torneos: a veces, dar un paso al costado no es de cobarde

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Qué pasa si Boca gana, empata o pierde vs. River en el Superclásico con la clasificación a la Copa Libertadores 2026
Boca Juniors

Qué pasa si Boca gana, empata o pierde vs. River en el Superclásico con la clasificación a la Copa Libertadores 2026

Colapinto palpitó el Superclásico entre Boca y River
Boca Juniors

Colapinto palpitó el Superclásico entre Boca y River

Dibu Martínez en modo The Best: penal atajado y salvada descomunal para Aston Villa en la Premier League
Noticias de la Premier League

Dibu Martínez en modo The Best: penal atajado y salvada descomunal para Aston Villa en la Premier League

Simeone pide explicaciones a Julián por su frase sobre Barcelona
Fútbol europeo

Simeone pide explicaciones a Julián por su frase sobre Barcelona

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo