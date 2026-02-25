Atento Colapinto, la Fórmula 1 implementará su propia versión del VAR para sancionar pilotos en 2026

La tecnología está en constante actualización, y como pasó en múltiples deportes ya, en la Fórmula 1 2026 se implementará una nueva mejora que permitirá determinar sanciones más justas y precisas a los pilotos que cometan infracciones. Más específicamente, aquellos que superen los límites de pista, una violación que por la que los comisarios llegaron a evaluar más de mil casos en un mismo fin de semana en el pasado.

Ante esta situación, la FIA ha trabajado para darle a la Fórmula 1 una nueva tecnología que permite determinar en segundos si se ha cometido una violación a los límites de pista. Una tecnología similar a la que se utilizar en el VAR del fútbol para determinar si un jugador está en fuera de juego.

La dirección de carrera tendrá la asistencia de una nueva tecnología para determinar violaciones en pista. (FIA)

El nuevo sistema, llamado ECAT (acrónimo para Every Car All Turns), supervisará los límites de la pista de cada auto en cada curva ayudado de cámaras y tecnología potenciada con Inteligencia Artificial (IA), la cual, según explicaron desde FIA, reducirá en un 95% los casos que requieren intervención humana para llegar a una decisión.

Todo se ejecutará en una plataforma llamada RaceWatch, que incluso permite a la dirección de carrera enviarle las imágenes a los equipos, a modo de evidencia, para justificar sanciones a los pilotos durante el fin de semana de carrera.

El sistema permite detectar si un auto superó los límites de pista. (FIA)

“Si un coche se desvía de la línea ideal, potencialmente recorrerá más distancia. Esto nos permite ver una diferencia en el tiempo del sector y volver atrás para comprender dónde se salió de la pista o qué sucedió. La idea es utilizar todos los datos, enriquecerlos con los vídeos disponibles y rastrear estos elementos, de modo que sea el sistema el que nos diga lo que está sucediendo, en lugar de tener que buscarlo manualmente“, le explicó Chris Bentley, director de estrategia de sistemas de información de monoplazas de la Federación a Motorsport.

“La idea es llevar el sistema al siguiente nivel. El sistema funciona en toda la pista, todo el tiempo, para comprender automáticamente lo que está sucediendo. Es la evolución de lo que estamos tratando de hacer: pasar de un proceso manual a uno semiautomático, manteniendo sin embargo un componente humano, porque hay que evaluar las infracciones y las banderas blancas y negras“, agregó.

En resúmen, la FIA estará atenta en todo momento a lo que pasa en todos los sectores de la pista, con sus cámaras potenciadas con Inteligencia Artificial y el sistema que detecta si los autos se corren de la línea ideal y alertan a la dirección de carrera para evaluar la situación.

