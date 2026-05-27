Valtteri Bottas podría ser el primer piloto en dejar la F1 2026: ya tiene reemplazante

En Cadillac no están conformes con el finlandés y en Mónaco podría jugarse sus últimas cartas para continuar en la Fórmula 1.

Cadillac ingresó a la Fórmula 1 para sumarse como la onceava escudería de la parrilla para el campeonato 2026 y en adelante. Una empresa que, desde un primer momento, tenían claro que no sería sencilla. Sin experiencia previa en la categoría, iniciarían desde el fondo. Y si bien los resultados están siendo los esperados, dentro de General Motors están sumamente disconformes con Valtteri Bottas, y evalúan quitarlo del auto.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 está en Disney+

La intención de Cadillac era compensar su inexperiencia con el desarrollo del auto que podían darle los dos pilotos más experimentados en la agencia libre: Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Y si bien ninguno de los dos ha conseguido puntos, el mexicano ha mostrado destellos -y acaparado un mercado en Norteamérica-, mientras que el ex Mercedes poco ha aportado en estas primeras cinco carreras de la temporada.

Pérez y Bottas fueron los dos pilotos elegidos por Cadillac. (Getty)

Múltiples medios europeos especializados reportan que, luego del Gran Premio de Canadá, desde Cadillac, pero especialmente desde las altas esferas de General Motors, evalúan seriamente la posibilidad de que el Gran Premio de Mónaco sea el último de Bottas en la escudería, en caso de seguir sin aportar nada relevante para el progreso.

En ese contexto, la opción de Cadillac sería darle al menos una oportunidad a Colton Herta, su piloto traído del Indycar a la Fórmula 2, y que si bien difícilmente aporte en el desarrollo, al menos empezaría a mover el mercado con un piloto estadounidense en la parrilla.

Colton Herta podría tener la oportunidad en la Fórmula 1. (Getty)

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Los resultados de Colton Herta en la Fórmula 2 están lejos de ser estelares. está en el puesto 12, con 16 puntos, y sus mejores resultados fueron dos séptimos puestos en Melbourne y Montreal, pero al menos ha logrado completar los tres Grandes Premiso de la temporada.

Nico Varrone, sin una posibilidad real

Si pensamos en las opciones que Cadillac tiene disponibles en la Fórmula 2, también podría aparecer Nico Varrone. El piloto argentino, que desde hace años corre para General Motors en carreras de resistencia y que ahora está probando suerte en el campeonato de F2, donde consiguió un sexto puesto en Canadá, es una alternativa. Pero no realista.

Nico Varrone no es realmente una opción para Cadillac hoy en día.

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Varrone está por detrás de Herta en el campeonato mundial, y si bien ha tenido mejores demostraciones en carrera, está por detrás del norteamericano en la consideración, dado lo que puede aportar Herta desde un punto de vista comercial y movilización de un público para la escudería.

En cualquier caso, antes de tomar cualquier decisión, Cadillac le dará -como mínimo- una oportunidad más a Valtteri Bottas, por lo que el GP de Mónaco bien podría ser clave para el futuro del experimentado finlandés de 36 años.

Síntesis

Valtteri Bottas podría dejar Cadillac F1 tras el próximo GP de Mónaco.

podría dejar Cadillac F1 tras el próximo GP de Mónaco. Colton Herta es el candidato de F2 evaluado para reemplazar al piloto finlandés.

es el candidato de F2 evaluado para reemplazar al piloto finlandés. Cadillac no está viendo los resultados esperados con Bottas, más allá de los resultados en carrera.