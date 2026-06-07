Las decisiones de Alpine condicionaron a Colapinto y terminaron arruinándole la carrera en Mónaco

El argentino redondeó un fin de semana para el olvido, pero hubo muchas estrategias de su escudería que lo perjudicaron claramente.

Se vivió un día realmente increíble en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, con una locura de sanciones, muchas por exceso de velocidad en los pits. En ese contexto, Franco Colapinto redondeó un mal fin de semana, condicionado, además, por decisiones de Alpine que terminaron de hundirlo. En contraposición, Kimi Antonelli volvió a ganar y confirmó su supremacía con Mercedes.

Flojo fin de semana para Colapinto

Sí, fue una carrera para el olvido del piloto argentino por un par de situaciones. Primero, no ha sido un fin de semana donde le hayan salido bien las cosas de principio a fin y mucho de la carrera del domingo tiene que ver con cómo clasificás el día sábado. Franco no clasifica bien, va mejorando un poco el auto, pero no le alcanza para posicionarse realmente bien rumbo a la carrera del domingo y eso, obviamente, lo paga en la carrera.

Pero también hay muchas decisiones del equipo que condicionan el resultado final de Colapinto en el día de hoy. Es decir, el equipo tenía que tomar dos opciones: o lo metía muy temprano a hacer la parada en los pits para sacarlo del circuito y para darle pista limpia y para ver si podía pasar a partir de esa estrategia a varios autos, o lo dejaba hasta el final, esperando, como hizo Lindblad, algún milagro en la carrera para que te lo acomodara.

Y ahí están los dos ejemplos alrededor de Colapinto. Por un lado, él estaba pegado a Hülkenberg, quien entra temprano y termina bien en la parte final de la competencia. Y por otro lado, Lindblad, que se la juega a una estrategia que parecía imposible. Es decir, se acababa la carrera y no se había detenido en los pits. Allí tuvo la suerte de que se rompe la pista, sale la bandera roja y eso le permite cambiar neumáticos sin penalizar. Así termina sumando puntos.

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Es verdad que no fue un buen fin de semana para Franco Colapinto en general, en encontrar la sensibilidad, la sensación, la conexión con el auto para sacar un mejor resultado el día sábado. También es cierto que el equipo le termina por arruinar la carrera con la cantidad de decisiones que toma erróneas acerca de su estrategia.

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Incluso no se entiende por qué Colapinto, teniendo una sanción de cinco segundos, termina pasando por los pits y no cumpliendo con esa sanción, que es lo que le debería haber hecho el equipo en la parte final para ver si tenía alguna opción. Porque, al final de cuentas, la parte final de la carrera, cuando se relarga, termina siendo un revuelo en el cual no le va del todo bien porque se toca con Alonso y después se toca con Sainz. Pero donde, en ese revuelo, podría haber pescado algo si el equipo hubiera hecho la estrategia distinta o lo hubiera posicionado de manera distinta.

Franco Colapinto no tuvo un buen fin de semana. (Foto: Getty)

Antonelli sigue dominando

Kimi Antonelli es la gran figura del momento. Seis carreras en la temporada, cinco victorias, cómodo líder del campeonato. Le ha ganado la pulseada interna a Russell ciento por ciento, a tal punto que lo lleva a estar condicionado y a cometer errores.

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El italiano ha superado todas las pruebas que un piloto puede superar en el mismo fin de semana. Es decir, llegar como líder del campeonato tras una pelea interna bastante fuerte con Russell en Canadá, posicionarse en Mónaco para llegar a la clasificación y, después de un viernes correcto, aparecer en un sábado espectacular y terminar ganándole una pole position en su segunda carrera en Mónaco. Sí, en la pista más difícil para ganar la pole de toda la temporada, ni más ni menos que a Verstappen y a Hamilton.