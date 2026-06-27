Franco Colapinto mejoró en la FP3 del GP de Austria pero sigue lejos: dominio absoluto de Mercedes con Russell y Antonelli

Luego de una jornada de viernes donde él mismo reconoció que se sentía frustrado con el auto y la incapacidad de encontrar la ventana de rendimiento ideal, Franco Colapinto enfrentó la última de las tandas de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria, en la mañana de este sábado y si bien en toda la tanda estuvo lejos, su último intento lo posicionó más cerca de Pierre Gasly.
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El francés fue la referencia de Alpine en la FP2 y, nuevamente, marcó un tiempo de vuelta muy competitivo en la FP3, quedando a 1 segundo del tiempo de los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli, que dominaron la última sesión de entrenamientos libres.
George Russell marcó el mejor tiempo en la simulación de clasificación. (Getty)
Franco Colapinto, en su último intento de vuelta lanzada simulando una clasificación, logró ponerse a 2 décimas del tiempo de su compañero de equipo, aunque con los Audi de Bortoleto y Hulkenberg de por medio entre los Alpine, que quedaron en P11 y P14, respectivamente.
Al menos a vuelta lanzada, los dos RB parecen estar un paso por delante, con Lawson y Lindblad metiendo los autos del equipo satélite de Red Bull en el Top Ten.
Mejores tiempos de la FP3 del GP de Austria
- George Russell (Mercedes) – 1:07.096
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:07.134
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:07.211
- Oscar Piastri (McLaren) – 1:07.344
- Lando Norris (McLaren) – 1:07.360
- Max Verstappen (Red Bull) – 1:07.369
- Charles Leclerc (Ferrari) – 1:07.452
- Isack Hadjar (Red Bull) – 1:07.912
- Liam Lawson (RB) – 1:08.031
- Arvid Lindblad (RB) – 1:08.109
- Pierre Gasly (Alpine) – 1:08.193
- Nico Hulkenberg (Audi) – 1:08.303
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:08.311
- Franco Colapinto (Alpine) – 1:08.394
- Ollie Bearman (Haas) – 1:08.529
- Esteban Ocón (Haas) – 1:08.707
- Carlos Sainz (Williams) – 1:08.843
- Alex Albon (Williams) – 1:08.992
- Sergio Pérez (Cadillac) – 1:09.532
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:09.740
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:10.421
- Lance Stroll (Aston Martin) – 1:10.567
Desde las 11:00hs en horario argentino, tendrá lugar la tanda de clasificación del Gran Premio de Austria, este mismo sábado. Ya en la jornada de domingo, y desde las 10:00hs, se disputará la carrera principal del Gran Premio.