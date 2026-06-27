Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Fórmula 1

Franco Colapinto mejoró en la FP3 del GP de Austria pero sigue lejos: dominio absoluto de Mercedes con Russell y Antonelli

Colapinto se acercó a Gasly, pero todavía sigue lejos en Austria.

Franco Colapinto, P14 en la FP3 de Austria
© GettyFranco Colapinto, P14 en la FP3 de Austria

Luego de una jornada de viernes donde él mismo reconoció que se sentía frustrado con el auto y la incapacidad de encontrar la ventana de rendimiento ideal, Franco Colapinto enfrentó la última de las tandas de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria, en la mañana de este sábado y si bien en toda la tanda estuvo lejos, su último intento lo posicionó más cerca de Pierre Gasly.

El Gran Premio de Austria se vive por Disney+

El francés fue la referencia de Alpine en la FP2 y, nuevamente, marcó un tiempo de vuelta muy competitivo en la FP3, quedando a 1 segundo del tiempo de los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli, que dominaron la última sesión de entrenamientos libres.

George Russell marcó el mejor tiempo en la simulación de clasificación. (Getty)

George Russell marcó el mejor tiempo en la simulación de clasificación. (Getty)

Franco Colapinto, en su último intento de vuelta lanzada simulando una clasificación, logró ponerse a 2 décimas del tiempo de su compañero de equipo, aunque con los Audi de Bortoleto y Hulkenberg de por medio entre los Alpine, que quedaron en P11 y P14, respectivamente.

Al menos a vuelta lanzada, los dos RB parecen estar un paso por delante, con Lawson y Lindblad metiendo los autos del equipo satélite de Red Bull en el Top Ten.

Mejores tiempos de la FP3 del GP de Austria

  1. George Russell (Mercedes) – 1:07.096
  2. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:07.134
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:07.211
  4. Oscar Piastri (McLaren) – 1:07.344
  5. Lando Norris (McLaren) – 1:07.360
  6. Max Verstappen (Red Bull) – 1:07.369
  7. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:07.452
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 1:07.912
  9. Liam Lawson (RB) – 1:08.031
  10. Arvid Lindblad (RB) – 1:08.109
  11. Pierre Gasly (Alpine) – 1:08.193
  12. Nico Hulkenberg (Audi) – 1:08.303
  13. Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:08.311
  14. Franco Colapinto (Alpine) – 1:08.394
  15. Ollie Bearman (Haas) – 1:08.529
  16. Esteban Ocón (Haas) – 1:08.707
  17. Carlos Sainz (Williams) – 1:08.843
  18. Alex Albon (Williams) – 1:08.992
  19. Sergio Pérez (Cadillac) – 1:09.532
  20. Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:09.740
  21. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:10.421
  22. Lance Stroll (Aston Martin) – 1:10.567

Desde las 11:00hs en horario argentino, tendrá lugar la tanda de clasificación del Gran Premio de Austria, este mismo sábado. Ya en la jornada de domingo, y desde las 10:00hs, se disputará la carrera principal del Gran Premio.

Germán Celsan
Germán Celsan
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones