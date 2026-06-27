Franco Colapinto mejoró en la FP3 del GP de Austria pero sigue lejos: dominio absoluto de Mercedes con Russell y Antonelli

Luego de una jornada de viernes donde él mismo reconoció que se sentía frustrado con el auto y la incapacidad de encontrar la ventana de rendimiento ideal, Franco Colapinto enfrentó la última de las tandas de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria, en la mañana de este sábado y si bien en toda la tanda estuvo lejos, su último intento lo posicionó más cerca de Pierre Gasly.

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El francés fue la referencia de Alpine en la FP2 y, nuevamente, marcó un tiempo de vuelta muy competitivo en la FP3, quedando a 1 segundo del tiempo de los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli, que dominaron la última sesión de entrenamientos libres.

George Russell marcó el mejor tiempo en la simulación de clasificación. (Getty)

Franco Colapinto, en su último intento de vuelta lanzada simulando una clasificación, logró ponerse a 2 décimas del tiempo de su compañero de equipo, aunque con los Audi de Bortoleto y Hulkenberg de por medio entre los Alpine, que quedaron en P11 y P14, respectivamente.

Al menos a vuelta lanzada, los dos RB parecen estar un paso por delante, con Lawson y Lindblad metiendo los autos del equipo satélite de Red Bull en el Top Ten.

Mejores tiempos de la FP3 del GP de Austria

George Russell (Mercedes) – 1:07.096 Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:07.134 Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:07.211 Oscar Piastri (McLaren) – 1:07.344 Lando Norris (McLaren) – 1:07.360 Max Verstappen (Red Bull) – 1:07.369 Charles Leclerc (Ferrari) – 1:07.452 Isack Hadjar (Red Bull) – 1:07.912 Liam Lawson (RB) – 1:08.031 Arvid Lindblad (RB) – 1:08.109 Pierre Gasly (Alpine) – 1:08.193 Nico Hulkenberg (Audi) – 1:08.303 Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:08.311 Franco Colapinto (Alpine) – 1:08.394 Ollie Bearman (Haas) – 1:08.529 Esteban Ocón (Haas) – 1:08.707 Carlos Sainz (Williams) – 1:08.843 Alex Albon (Williams) – 1:08.992 Sergio Pérez (Cadillac) – 1:09.532 Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:09.740 Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:10.421 Lance Stroll (Aston Martin) – 1:10.567

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Desde las 11:00hs en horario argentino, tendrá lugar la tanda de clasificación del Gran Premio de Austria, este mismo sábado. Ya en la jornada de domingo, y desde las 10:00hs, se disputará la carrera principal del Gran Premio.