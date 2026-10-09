El Circuito Urbano Marina Bay tendrá dos carreras este fin de semana y ya quedó definido el orden de largada para la primera de ellas.

El primer día del Gran Premio de Singapur 2026 llegó a su fin. Tras la única Práctica Libre del fin de semana, los pilotos de la Fórmula 1 salieron a la pista por segunda vez este viernes para disputar la clasificación de la carrera Sprint y quedó definida la parrilla de salida con Franco Colapinto en el 11° lugar.

La Fórmula 1 se vive en Disney+

La SQ1 fue muy ajustada en materia de tiempos por una bandera roja provocada por Checo Pérez. La clasificación de la Sprint ya es más corta de por sí y el accidente del mexicano obligó a que la gran mayoría de los pilotos tuvieran que jugarse todo a un solo intento sobre el final.

Las SQ2 y la SQ3 se llevaron a cabo sin inconvenientes, pero Colapinto quedó elminado en la segunda tanda por menos de una décima, justo por detrás de su compañero Pierre Gasly, quien sí avanzó con el pelotón final y largará en el Top 10. Por su parte, Max Verstappen consiguió la pole.

Franco Colapinto volvió a girar en el Circuito Urbano Marina Bay (Getty Images)

Parrilla de salida para la carrera Sprint del GP de Singapur

Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Audi) Fernando Alonso (Aston Martin) Esteban Ocon (Haas) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Lance Stroll (Aston Martin) Alexander Albon (Williams) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Carlos Sainz (Williams)

Hora y cómo ver la carrera Sprint del GP de Singapur

La Sprint del Gran Premio de Singapur 2026 de la Fórmula 1 se disputará este sábado 10 de octubre desde las 06:00 hs (República Argentina). Además, la carrera corta se podrá ver a través de las pantallas de Disney+, Fox Sports y F1TV.