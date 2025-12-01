Colapinto marca el camino: la promesa italiana de Red Bull que tramita su licencia argentina para llegar a la Fórmula 1

El automovilismo argentino vive un resurgimiento absoluto. Con Franco Colapinto consolidándose a pasos agigantados con Alpine en la Fórmula 1, y Nicolás Varrone listo para acelerar en la Fórmula 2, solo faltaba una pieza para completar el tablero del futuro. Esa porción restante nació en Italia, pero su corazón es argentino: Mattia Colnaghi, la joven figura de 17 años que busca dominar la Fórmula 3 en 2026.

La noticia que movió los cimientos en al ambiente fierrero nacional llegó de la mano del periodista Francisco Aure: Colnaghi, campeón de la Eurocup-3 (categoría que funciona como un paso intermedio entre la Fórmula 4 y las categorías superiores), habría comenzado formalmente los trámites para competir en la FIA Fórmula 3 con licencia argentina la próxima temporada, luciendo con orgullo la bandera albiceleste en su monoplaza de MP Motorsport.

De Monza a la Patagonia

Mattia nació en Monza, la cuna italiana de la velocidad y tierra de su papá, Marcello, pero su vínculo con Argentina es íntimo: su madre, Martina Bisio, es oriunda de la Patagonia y su abuela materna aún reside allí. El piloto, que se autodefine en sus redes como “italo-argentino”, visita el país en el invierno europeo y confiesa que su debilidad son el asado y los alfajores.

Esta conexión profunda lo llevó a una decisión de identidad deportiva que excede lo administrativo: en su buzo antiflama y en su auto ya conviven la bandera italiana y la argentina. “Es importante representar al otro lado de la familia, el 50 por ciento es argentina“, sostuvo en Tyc Sports, aclarando que el cambio de licencia era “un tema a ver en el futuro“, un futuro que, según las novedades, ya se puso en marcha.

Mattia Colnaghi, el nombre que podría representar a Argentina en F3 desde 2026 (Getty Images).

¿Cuál es el impacto de esto? Pues el cambio de licencia no es un mero detalle burocrático, sino la certeza de que, por ejemplo, ante un eventual podio, no sonará el himno italiano, sino las estrofas del himno nacional argentino.

El Espejo de Colapinto

El ascenso meteórico de Colnaghi, no pasó inadvertido para los altos mandos del Gran Circo. Su desempeño captó el ojo clínico del Dr. Helmut Marko, responsable del programa de desarrollo de Red Bull, la cantera que forjó a figuras de la talla de Max Verstappen, Sebastian Vettel, Carlos Sainz Jr. y nada menos que Colapinto.

Casualidad o no, el ascenso de Colnaghi se da en paralelo a la de sus dos referentes albicelestes. “Todavía no los conozco personalmente (a Colapinto y Varrone). Franco es una de mis inspiraciones, porque también él corrió en F3 y F2 con MP Motorsport, entonces es muy importante hacer el mismo camino“, confesó. Respecto a Varrone, agregó: “Y sobre Nico, sé que en el Endurance le fue muy bien y creo que tendrá un año muy bueno en F2“.

Ahora, en caso de confirmarse su decisión de vestir su corazón un poco más de albiceleste, consolidaría aún más una generación soñada. Y es que la bandera argentina tendría, por primera vez en décadas, presencia simultánea en las tres principales categorías mundiales.

