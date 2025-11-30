El mensaje de aliento de Alpine con el que valoró el trabajo de Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1

Pasó el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 y a Alpine solo le queda por delante un capítulo de esta tortura. Es que la escudería en la que compite Franco Colapinto tiró la toalla temprano esta temporada y necesita dar vuelta la página para enfocarse al 100% en el 2026.

A pesar de que fue un fin de semana para el olvido para el piloto argentino, la carrera de este domingo le dejó buenas sensaciones. Tras clasificarse 20°, Colapinto inició desde el pit lane, pero logró cruzar la bandera a cuadros en la 14° posición.

Aunque aún no logra sumar puntos, el rendimiento de este domingo sirvió para cerrar el fin de semana con una sonrisa. En ese contexto, Alpine elogió el trabajo del argentino tras la carrera a través de una sentida publicación en su cuenta oficial de X.

“Avances para Franco. Desde el pit lane hasta la 14.ª posición, fue una buena manera de terminar un fin de semana complicado en Catar. Con ganas de llegar a Abu Dabi y terminar la temporada con broche de oro”, compartió la escudería francesa sobre la carrera del argentino.

Así está la tabla de pilotos de la Fórmula 1

Lando Norris (McLaren) – 396 Oscar Piastri (McLaren) – 374 Max Verstappen (Red Bull Racing) – 371 George Russell (Mercedes) – 301 Charles Leclerc (Ferrari) – 226 Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 Kimi Antonelli (Mercedes) – 141 Alex Albon (Williams) – 73 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 49 Carlos Sainz (Williams) – 49 Fernando Alonso (Aston Martin) – 42 Oliver Bearman (Haas) – 41 Liam Lawson (Racing Bulls) – 36 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Esteban Ocon (Haas) – 32 Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) – 31 Pierre Gasly (Alpine) – 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1

La próxima y última carrera de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Abu Dhabi. El mismo se llevará a cabo el fin de semana del 6 y 7 de diciembre. La definición de esta temporada se podrá seguir en vivo a través de la plataforma de Disney+.

DATOS CLAVE