Red Bull defendió a Kimi Antonelli tras perjudicar a Max Verstappen en su lucha con Lando Norris por ser campeón de la Fórmula 1: “Hostigamiento online”

Con un comunicado oficial, la escudería británica respaldó al piloto de Mercedes tras la acción que generó polémica en las redes.

Por Marco D'arcangelo

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes.
© MercedesAMGF1Kimi Antonelli, piloto de Mercedes.

En la última vuelta del Gran Premio de Qatar ocurrió una situación particular que puede cambiar el destino del campeonato de pilotos de la Fórmula 1. Es que, Lando Norris pasó a Kimi Antonelli, quien se salió de la pista, y de esta manera quedó en el cuarto puesto de la carrera. 

Como consecuencia de esta posición, el piloto de McLaren sabe que en el último GP de la temporada, que será en Abu Dhabi, le alcanzará con llegar al tercer puesto para ganar el campeonato. Quien salió perjudicado fue Max Verstappen, ya que quedó segundo en la tabla, pero no depende de sí mismo. 

Luego de este accidente por el que fue pasado por Norris, Antonelli comenzó a recibir hostigamiento en las redes sociales por parte de los fanáticos del piloto neerlandés. Rápidamente, desde Red Bull emitieron un comunicado para defender al italiano que corre para Mercedes. 

En este comunicado, la escudería informó que se puede ver en la repetición que Antonelli perdió el control de su auto, por lo que fue sobrepasado por Lando Norris, y que no fue una maniobra adrede con el objetivo de beneficiar al piloto de McLaren en la lucha por el campeonato. 

“Los comentarios realizados antes e inmediatamente después del GP de Catar, que sugieren que el piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, permitió deliberadamente que Lando Norris lo adelantara, son claramente incorrectos”, inició el comunicado en la cuenta oficial de Red Bull.

Y agregó para bancar al piloto de 19 años: “La repetición muestra a Antonelli perdiendo momentáneamente el control de su coche, lo que permitió que Norris lo adelantara. Lamentamos sinceramente que esto haya provocado que Kimi recibiera hostigamiento online”.

El comunicado oficial de Red Bull.

La respuesta de Mercedes a Red Bull

Tras este comunicado, la cuenta oficial de Mercedes le respondió a la escudería británica para agradecerle por bancar a Antonelli. “El abuso nunca es aceptable. Te agradezco que lo aclares. Nos vemos en la pista en Abu Dhabi”, escribió en su perfil de X (ex Twitter). 

La respuesta de Mercedes a Red Bull.

En síntesis 

  • En la última vuelta del Gran Premio de Qatar, Lando Norris pasó a Kimi Antonelli, finalizando cuarto y dependiendo de sí mismo para el título.
  • La escudería Red Bull defendió a Kimi Antonelli de Mercedes, quien sufrió hostigamiento online tras ser sobrepasado por Norris.
  • Red Bull aclaró en un comunicado que Antonelli perdió “momentáneamente el control de su coche” y no permitió “deliberadamente” el adelantamiento de Norris.
