Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Colapinto tendrá que esperar: Alpine estrenará su nuevo auto en Silverstone solo con Pierre Gasly

El argentino continuará trabajando en el desarrollo decara a los tests de Barcelona, mientras que el francés tendrá la oportunidad de probar el auto antes.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
Pierre Gasly estará a bordo del A526 este jueves, Colapinto deberá esperar
© Prensa AlpinePierre Gasly estará a bordo del A526 este jueves, Colapinto deberá esperar

Luego de tener que suspender el ‘shakedown’ que estaba pactado para el pasado domingo 11 de enero, Alpine finalmente tiene una nueva fecha para llevar a cabo esas pruebas iniciales y previas a los tests oficiales de pretemporada en Barcelona. Aunque no serán para todos.

El shakedown que realizará Alpine el jueves 22 de enero en Silverstone será únicamente con Pierre Gasly rodando en el nuevo A526. Es decir, sin Franco Colapinto, quien estará en el garaje, al igual que Cadillac hizo durante su shakedown con Checo Pérez y Bottas. El argentino también maximizará su trabajo en el simulador en Estone, según adelantó el medio italiano Auto Racer.

Franco Colapinto no pilotará el A526 en Silverstone. (Getty)

Franco Colapinto no pilotará el A526 en Silverstone. (Getty)

Cabe destacar que estas pruebas iniciales no son más que un programa completo para verificar el correcto funcionamiento de todos los sistemas del coche. En total, Pierre Gasly dará unas 16 vueltas sobre el auto, con ese objetivo en mente. No terminará siendo una ventaja sustancial en comparación con las posibilidades de Colapinto.

Y esto se debe a que Alpine realizará los tests de Barcelona apenas unos días después del shakedown. En el shakedown, el auto será completamente negro, ya que la escudería tiene pactada la revelación oficial de todo lo relacionado al auto para el viernes 23 y los tests en el circuito de Cataluña tendrán lugar del 26 al 30 de enero.

Cómo será la presentación de Alpine

La cita está marcada en el calendario para este viernes 23 de enero y, lejos del frío de Enstone, el lugar elegido son las aguas del mar Balear, frente a la costa de Barcelona. Es que la revelación del A526 se realizará nada menos que a bordo de un crucero de primer nivel provisto por MSC, socio estratégico de Alpine.

Publicidad

Aunque a bordo de la embarcación no solo estará el coche. En el centro de la escena también aparecerá Colapinto junto a su compañero Pierre Gasly, ambos acompañados por Flavio Briatore, asesor de la escudería, y Steve Nielsen, jefe de equipo. El evento promete exclusividad, con una lista de invitados exclusivos y representantes de los patrocinadores.

En síntesis

  • Alpine realizará el shakedown el 22 de enero en Silverstone solo con Pierre Gasly.
  • Franco Colapinto no rodará el A526 y seguirá trabajando en el simulador en Enstone.
  • Los tests oficiales en Barcelona comenzarán el 26 de enero, tras la presentación del viernes 23.
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Hinestroza: andá a bailar samba a Brasil o quedate pescando mojarritas en Colombia, pero no vengas a Boca

ggrova
german garcía grova

Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

Lee también
La desesperación de Oliver Bearman, rival de Franco Colapinto en la Fórmula 1: “Es terrible no saber qué esperar”
FÓRMULA 1

La desesperación de Oliver Bearman, rival de Franco Colapinto en la Fórmula 1: “Es terrible no saber qué esperar”

En un escenario inédito y con invitados: así presentará Alpine el auto de Colapinto para la Fórmula 1 2026
FÓRMULA 1

En un escenario inédito y con invitados: así presentará Alpine el auto de Colapinto para la Fórmula 1 2026

El pronóstico de Piastri que implica a Colapinto para la temporada 2026
FÓRMULA 1

El pronóstico de Piastri que implica a Colapinto para la temporada 2026

Diego Latorre sugirió dónde debería jugar Julián Álvarez si se va de Atlético de Madrid: “Te quedaría pintada”
Fútbol europeo

Diego Latorre sugirió dónde debería jugar Julián Álvarez si se va de Atlético de Madrid: “Te quedaría pintada”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo