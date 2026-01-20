Colapinto tendrá que esperar: Alpine estrenará su nuevo auto en Silverstone solo con Pierre Gasly

Luego de tener que suspender el ‘shakedown’ que estaba pactado para el pasado domingo 11 de enero, Alpine finalmente tiene una nueva fecha para llevar a cabo esas pruebas iniciales y previas a los tests oficiales de pretemporada en Barcelona. Aunque no serán para todos.

El shakedown que realizará Alpine el jueves 22 de enero en Silverstone será únicamente con Pierre Gasly rodando en el nuevo A526. Es decir, sin Franco Colapinto, quien estará en el garaje, al igual que Cadillac hizo durante su shakedown con Checo Pérez y Bottas. El argentino también maximizará su trabajo en el simulador en Estone, según adelantó el medio italiano Auto Racer.

Franco Colapinto no pilotará el A526 en Silverstone. (Getty)

Cabe destacar que estas pruebas iniciales no son más que un programa completo para verificar el correcto funcionamiento de todos los sistemas del coche. En total, Pierre Gasly dará unas 16 vueltas sobre el auto, con ese objetivo en mente. No terminará siendo una ventaja sustancial en comparación con las posibilidades de Colapinto.

Y esto se debe a que Alpine realizará los tests de Barcelona apenas unos días después del shakedown. En el shakedown, el auto será completamente negro, ya que la escudería tiene pactada la revelación oficial de todo lo relacionado al auto para el viernes 23 y los tests en el circuito de Cataluña tendrán lugar del 26 al 30 de enero.

Cómo será la presentación de Alpine

La cita está marcada en el calendario para este viernes 23 de enero y, lejos del frío de Enstone, el lugar elegido son las aguas del mar Balear, frente a la costa de Barcelona. Es que la revelación del A526 se realizará nada menos que a bordo de un crucero de primer nivel provisto por MSC, socio estratégico de Alpine.

Aunque a bordo de la embarcación no solo estará el coche. En el centro de la escena también aparecerá Colapinto junto a su compañero Pierre Gasly, ambos acompañados por Flavio Briatore, asesor de la escudería, y Steve Nielsen, jefe de equipo. El evento promete exclusividad, con una lista de invitados exclusivos y representantes de los patrocinadores.

