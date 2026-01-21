¿Colapinto protagonista? La Fórmula 1 confirmó cuándo se estrena la temporada 8 de Drive to Survive en Netflix

Falta un mes y medio para que la Fórmula 1 tenga su primera carrera de este 2026, en el que los cambios abundan en la parrilla y en los garages sobre todo. La ansiedad de los fanáticos de la Máxima es total, y por ahora deben conformarse con los estrenos de los livery de cada escudería, además de los rumores típicos de cada pretemporada.

Lo cierto es que, en las últimas horas, la Fórmula 1 confirmó la mejor manera posible de encarar la recta final de la larga espera rumbo al estreno de la edición de este año. En concreto, este miércoles se hizo oficial la fecha de estreno de la octava temporada de Drive to Survive, la serie mete de lleno a los fans en las internas de la F1 año tras año.

En asociación con Netflix, plataforma de streaming dueña de los derechos de Drive to Survive, la Fórmula 1 anunció que la temporada 8, que recopilará los eventos sucedidos en la temporada 2025, se estrenará en todo el mundo el viernes 27 de febrero, justo una semana antes que se corra el primer GP del 2026 en Australia.

En Argentina, la pregunta que rodea la cuestión es la participación de Franco Colapinto. En 2024, pese a que corrió en ocho carreras para Williams tras reemplazar a Logan Sargeant, tuvo nula participación en la serie. Sin embargo, esta campaña pasada tuvo mayor protagonismo dentro y fuera de las pistas.

La novela por el reemplazo a Jack Doohan, el adelantamiento a Pierre Gasly en Estados Unidos, las dudas sobre su futuro y algunas maniobras a destacar en un año para el olvido podrían ser parte de algunas escenas de la octava temporada de Drive to Survive. De todos modos, aún no se difundió un trailer oficial que anticipe escenas.

La propia F1, en un anuncio dado en su página web, anticipó escuetamente el enfoque de la serie para su 8° entrega: “La batalla por el Campeonato de Pilotos tuvo varios giros y vueltas, con Oscar Piastri estableciéndose como uno de los favoritos desde el principio antes de que Max Verstappen se embarcara en un resurgimiento notable en la segunda mitad, y el holandés se puso nuevamente en la pelea”, comenzó la publicación.

En adición, sentenciaron: “Mientras Piastri afrontaba un momento difícil, su compañero de equipo en McLaren, Lando Norris, parecía estar en cada vez mejor forma a medida que avanzaba el año, y el británico ganó su primer Campeonato Mundial por solo dos puntos en la final de la temporada en Abu Dhabi”. Además, para cerrar, se refirieron a otros puntos de vista: “Por otra parte, se produjo una pelea muy reñida en el mediocampo, mientras que varias historias llegaron a los titulares fuera del circuito“. ¿Estará Colapinto en la serie?

Todos los pilotos de la Fórmula 1 en 2026, escudería por escudería

McLaren

Lando Norris (Inglaterra) / Oscar Piastri (Australia)

Mercedes

George Russell (Inglaterra) / Andrea Kimi Antonelli (Italia)

Ferrari

Charles Leclerc (Mónaco) / Lewis Hamilton (Inglaterra)

Red Bull

Max Verstappen (Países Bajos) / Isack Hadjar (Francia)

Williams

Alex Albon (Tailandia) / Carlos Sainz (España)

Aston Martin

Fernando Alonso (España) / Lance Stroll (Canadá)

Visa Cash App Racing Bulls

Liam Lawson (Nueva Zelanda) / Arvid Lindblad (Inglaterra)

Audi

Nico Hülkenberg (Alemania) / Gabriel Bortoleto (Brasil)

Haas

Esteban Ocon (Francia) / Oliver Bearman (Inglaterra)

Alpine

Pierre Gasly (Francia) / Franco Colapinto (Argentina)

Cadillac

Sergio Pérez (México) / Valteri Bottas (Finlandia)

El calendario de la Fórmula 1 en 2026

Fecha 1: Gran Premio de AUSTRALIA (Melbourne) – 06-08 MAR – 01:00hrs

Fecha 2: Gran Premio de CHINA (Shanghai) – 13-15 MAR – 04:00hrs

Fecha 3: Gran Premio de JAPÓN (Suzuka) – 27-29 MAR – 02:00hrs

Fecha 4: Gran Premio de BAHREIN (Sakhir) – 10-12 ABR – 12:00hrs

Fecha 5: Gran Premio de ARABIA SAUDÍ (Yeda) – 17-19 ABR – 14:00hrs

Fecha 6: Gran Premio de MIAMI (Miami) – 01-03 MAY – 17:00hrs

Fecha 7: Gran Premio de CANADÁ (Montreal) – 22-24 MAY – 17:00hrs

Fecha 8: Gran Premio de MÓNACO (Mónaco) – 05-07 JUN – 10:00hrs

Fecha 9: Gran Premio de ESPAÑA (Barcelona) – 12-14 JUN – 10:00hrs

Fecha 10: Gran Premio de AUSTRIA (Spielberg) – 26-28 JUN 10:00hrs

Fecha 11: Gran Premio de GRAN BRETAÑA (Silverstone) – 03-05 JUL – 11:00hrs

Fecha 12: Gran Premio de BÉLGICA (Spa-Francorchamps) – 17-19 JUL – 10:00hrs

Fecha 13: Gran Premio de HUNGRÍA (Budapest) – 24-26 JUL – 10:00hrs

Fecha 14: Gran Premio de PAÍSES BAJOS (Zandvoort) – 21-23 AGO – 10:00hrs

Fecha 15: Gran Premio de ITALIA (Monza) – 04-06 SEP – 10:00hrs

Fecha 16: Gran Premio de ESPAÑA (Madrid)* – 11-13 SEP – 10:00hrs

Fecha 17: Gran Premio de AZERBAIYÁN (Baku) – 25-27 SEP – 08:00hrs

Fecha 18: Gran Premio de SINGAPUR (Singapur) – 09-11 OCT – 09:00hrs

Fecha 19: Gran Premio de ESTADOS UNIDOS (Austin) – 23-25 OCT – 17:00hrs

Fecha 20: Gran Premio de MÉXICO (Mexico City) – 30-01 OCT/NOV – 17:00hrs

Fecha 21: Gran Premio de BRASIL (São Paulo) – 06-08 NOV – 14:00hrs

Fecha 22: Gran Premio de LAS VEGAS (Las Vegas) – 19-21 NOV – 01:00hrs

Fecha 23: Gran Premio de QATAR (Lusail) – 27-29 NOV – 13:00hrs

Fecha 24: Gran Premio de ABU DHABI (Yas Marina) – 04-06 DIC – 10:00hrs

* Sujeto a homologación de la FIA

–HORARIOS DE ARGENTINA

Dónde ver la F1 2026

Al igual que en 2025, toda la temporada de la Fórmula 1 se podrá ver mediante Disney +. Además, Fox Sports tendrá los derechos para una extensa lista de GP durante la temporada.