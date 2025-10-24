Con Paul Aron por Gasly y Lindblad por Verstappen: los 9 rookies que correrán la FP1 del Gran Premio de México

Restan apenas cinco carreras en el calendario de la Fórmula 1 2025, por lo que las oportunidades son contadas para cumplir con el protocolo de pilotos novatos que instaló la FIA algunas temporadas atrás y que obligan a las escuderías a darle cuatro pruebas libres a sus pilotos reserva durante la campaña. Nueve de las diez escuderías han elegido el Gran Premio de México como una de ellas.

Es por ello que este viernes, durante la FP1, veremos varias caras nuevas en la Fórmula 1, o al menos no tan conocidas. Algunos de ellos serán los pilotos del mañana, otros vienen con experiencia de otras categorías y destacan en ellas, y también están los que cambiaron de escudería para poder tener rodaje en pista.

Pilotos como Pierre Gasly, Max Verstappen, Lando Norris y Lewis Hamilton no estarán presente en la primera prueba libre, puesto que deberán cederle sus monoplazas a los pilotos novatos. Y nombres como Paul Aron, Pato O’Ward, Arvin Lindblad y Antonio Fuoco tendrán la posibilidad de sumar kilómetros en la F1.

Pato O’Ward, piloto de Indycar de McLaren, tendrá la opción de correr la FP1 del GP de México. (Getty)

Salvo Sauber, que ya completó sus cuatro sesiones de pilotos novatos correspondientes a la temporada 2025, todas las otras escuderías utilizarán la FP1 de México para cumplir con el reglamento. En el caso de Alpine, la ausencia de Pierre Gasly se debe a que Franco Colapinto ya cumplió con sus dos sesiones de la temporada.

Los nueve pilotos que correrán la FP1 en el GP de México

McLaren: Pato O’Ward por Lando Norris

Red Bull: Arvin Lindblad por Max Verstappen

Alpine: Paul Aron por Pierre Gasly

Ferrari: Antonio Fuoco por Lewis Hamilton

Mercedes: Frederik Vesti por George Russell

Aston Martin: Jak Crawford por Lance Stroll

Haas: Ryo Hirakawa por Ollie Bearman

RB: Ayumu Iwasa por Liam Lawson

Williams: Zak Browning por Carlos Sainz

Sauber: Ya completó sus cuatro sesiones libres

