El curioso motivo por el que Alpine eligió el 7 de noviembre para anunciar la confirmación de Franco Colapinto

Este viernes 7 de noviembre, la escudería francesa anunciará que el piloto de Pilar seguirá corriendo en la Fórmula 1.

Por Julián Mazzara

Franco Colapinto, piloto de Alpine.
Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Es un hecho. Después de muchísimas especulaciones sobre lo que ocurriría con su futuro, Alpine anunció indirectamente que Franco Colapinto continuará corriendo como piloto principal de la escudería francesa a lo largo de 2026, y en todos los circuitos de la Fórmula 1.

Luego de realizar una publicación en redes sociales, y mientras se preparan para lo que será el GP de Brasil, se conocieron mayores detalles de lo que pasará este viernes 7 de noviembre de 2025. Y justamente, tanto el argentino como Pierre Gasly están involucrados en un mensaje críptico.

La confirmación oficial se dará a las 10:43 (10 por el número favorito de Gasly, y 43 por el de Colapinto), mientras que la suma de los números correspondientes a la fecha 7/11/25 da como resultado 43, el favorito del bonaerense de 22 años con el que corre desde que se subió a un karting, además de que es el que usaba su padre durante sus épocas de piloto.

Cabe destacar que en el posteo que compartieron en X, la escudería que tiene a Flavio Briatore como asesor deportivo, compartió un mensaje relacionado con los números implicados: “¿Ya hicieron sus matemáticas?”, preguntaron al mostrar una imagen con los dígitos de la fecha de este viernes. Solo resta esperar.

El anuncio de Alpine en X.

Calendario completo de la temporada 2025 de la Fórmula 1

  • Gran Premio de Brasil – Interlagos – 9 de noviembre
  • Gran Premio de Las Vegas – Las Vegas – 22 de noviembre
  • Gran Premio de Qatar – Losail – 30 de noviembre
  • Gran Premio de Abu Dabi – Yas Marina – 7 de diciembre
Horarios del GP de Brasil 2025 de la Fórmula 1

Viernes 7 de noviembre

  • Entrenamientos Libres 1: 11:30 horas
  • Clasificación Sprint: 15:30 horas

Sábado 8 de noviembre

  • Carrera Sprint: 11:00 horas
  • Clasificación: 15:00 horas

Domingo 9 de noviembre

  • Gran Premio de Brasil: 14:00 horas
    Todas las sesiones están en horario argentino y se podrán seguir por Disney+
DATOS CLAVE

  • El piloto argentino Franco Colapinto está próximo a anunciar su continuidad con la escudería Alpine para la temporada 2026.
  • Alpine publicó una imagen con los dígitos “7+11+25” que suman 43, el dorsal de Franco Colapinto en la Fórmula 1.
  • El anuncio de la continuidad del piloto argentino, Franco Colapinto, se espera para este viernes, durante el fin de semana del Gran Premio de Brasil.
Julián Mazzara

