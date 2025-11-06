Es tendencia:
Es inminente: la publicación de Alpine que confirma que Franco Colapinto seguirá en la Fórmula 1 en 2026

La escudería francesa compartió una enigmática imagen que da pistas explícitas sobre cuándo será el anuncio.

Por Agustín Vetere

Franco Colapinto y una buena noticia para el 2026
© GettyFranco Colapinto y una buena noticia para el 2026

Mientras la Fórmula 1 se prepara para vibrar este fin de semana con el Gran Premio de Brasil, los seguidores de Franco Colapinto están pendientes de otro asunto. Es que se acerca el anuncio de la continuidad del piloto argentino en Alpine para la temporada 2026.

El oriundo de Pilar sufrió durante la campaña las complicaciones del monoplaza de la escudería francesa, pero demostró estar al nivel de un piloto experimentado como Pierre Gasly, a quien también superó en varios tramos del campeonato. Por eso, se convirtió en una opción más que firme para ocupar esa segunda butaca en Alpine.

Los rumores sobre este anuncio crecieron durante las últimas semanas y todo condujo al Gran Premio de Brasil, dónde habrá más argentinos que en ningún otro circuito. Este jueves, Alpine realizó una contundente publicación que indica que la gran noticia llegará este viernes, día de las prácticas libres y la clasificación para la carrera Sprint.

“¿Ya hicieron sus matemáticas?”, preguntó la escudería francesa al mostrar una imagen con los dígitos de la fecha de este viernes. “7+11+25”, que suma 43, el dorsal que identifica a Colapinto en la Fórmula 1.

De esta manera, solo resta esperar a que se haga oficial la continuidad de Colapinto en Alpine. El argentino volverá a correr en la máxima categoría, esta vez con pretemporada de por medio y una buena preparación. Incluso, contará con un motor Mercedes, que significa una importante mejora para la escudería.

Publicidad

Horarios del GP de Brasil 2025 de la Fórmula 1

Viernes 7 de noviembre

  • Entrenamientos Libres 1: 11:30hs
  • Clasificación Sprint: 15:30hs

ábado 8 de noviembre

  • Carrera Sprint: 11:00hs
  • Clasificación: 15:00hs

Domingo 9 de noviembre

  • Gran Premio de Brasil: 14:00hs
    Todas las sesiones están en horario argentino y se podrán seguir por Disney+
DATOS CLAVE

  • El piloto argentino Franco Colapinto está próximo a anunciar su continuidad con la escudería Alpine para la temporada 2026.
  • Alpine publicó una imagen con los dígitos “7+11+25” que suman 43, el dorsal de Franco Colapinto en la Fórmula 1.
  • El anuncio de la continuidad del piloto argentino, Franco Colapinto, se espera para este viernes, durante el fin de semana del Gran Premio de Brasil.
