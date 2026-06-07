Los pilotos hablaron al término de la carrera y se explicaron mutuamente el momento de la colisión entre sus monoplazas.

Este domingo 7 de junio se llevó a cabo el Gran Premio de Mónaco, en una nueva fecha de la Fórmula 1, en la que se impuso Kimi Antonelli y sumó una nueva victoria en el Campeonato. Por otro lado, Franco Colapinto terminó 15°, mientras que Pierre Gasly culminó 7°. En ese sentido, al término de la carrera, el argentino rompió el silencio sobre su choque con Carlos Sainz.

El Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 está en Disney+

Cabe destacar que el pilarense fue penalizado por exceder los límites de velocidad en el Pit Lane, lo que derivó en una sanción de 5 segundos de adición. Este castigo de los comisarios de la FIA le jugó una mala pasada, al igual que una leve colisión con el español y también el parón por la bandera roja. Así las cosas, el hombre de Alpine sumó una nueva carrera más en la Máxima.

¡DE A DOS! Sainz tuvo que abandonar en Mónaco luego de estos toques con Hülkenberg y Colapinto.



📺 #MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Xp9WPXBzaU — SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2026

Lo cierto es que, al término de la carrera en el Principado de Mónaco, el bonaerense explicó su rendimiento y se dio un divertido cruce entre Colapinto y Carlos Sainz. Antes de retirarse, el argentino le manifestó: “Perdón, Carlos“. Lejos de estar enojado por lo sucedido sobre la pista, el europeo le transmitió mucha calma y contestó: “Yo iba roto ya, iba intentando retirarme”.

Instantes antes de este ida y vuelta entre los pilotos, Franco explicó: “En el relanzamiento me chocó Fernando (Alonso) y me hizo chocar a Hulkenberg“. Además de hacer esa aclaración sobre las colisiones que lo perjudicaron durante la carrera, también añadió: “Después choqué a Carlos que venía lento“. Así las cosas, confesó los tres hechos que le jugaron una mala pasada.

BUEN GESTO: Franco Colapinto y su pedido de disculpas a Carlos Sainz por tocarlo tras el relanzamiento.



📺 #MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/EyqaexJE5y — SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2026

Publicidad

Por otro lado, Colapinto hizo referencia a las múltiples penalizaciones que repartió la FIA y deslizó: “Es algo del sistema, no algo nuestro. Hay muchos posos en la calle de boxes, capaz es por eso“. No conforme con eso, también apuntó hacia otros objetivos y tiró: “Fue una carrera muy aburrida, una pena. Hay que rever cosas y entender el por qué de algunas situaciones“.

El corredor de Alpine, continuó: “Teníamos buen ritmo. La bandera roja me hizo perder más tiempo“. Y a modo de conclusión para analizar lo que fue el Gran Premio de Mónaco, culminó: “Fue una carrera larga, muy frustrante, no salió nada. Es imposible pasar. Paramos temprano, perdimos dos puestos. Después no paró nadie, cambiaron gomas con la bandera roja“.

"UNA CARRERA MUY FRUSTRANTE, NO SALIÓ NADA". Franco Colapinto no se mostró conforme con su P15 en el #MonacoGP.



📺 #MonacoGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wvPAON3m4I — SportsCenter (@SC_ESPN) June 7, 2026

Publicidad

Campeonato de pilotos de la F1 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 90 puntos George Russell (Mercedes) – 88 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 75 puntos Lando Norris (McLaren) – 70 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 48 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 43 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 29 puntos Liam Lawson (RB) – 26 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 26 puntos Ollie Bearman (Haas) – 18 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 15 puntos Arvid Lindblad (RB) – 13 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alex Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Sergio Pérez (Cadillac) – 1 punto Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos

Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1. (Getty Images)

Campeonato de constructores de la F1 2026

Mercedes – 244 puntos Ferrari – 165 puntos McLaren – 118 puntos Red Bull Racing – 72 puntos Alpine – 41 puntos Racing Bulls – 39 puntos Haas – 21 puntos Williams – 11 puntos Audi – 2 puntos Cadillac – 1 punto Aston Martin – 0 puntos