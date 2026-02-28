La Fórmula 1 confirmó un cambio de reglamento que perjudica al motor Mercedes de Colapinto a una semana del GP de Australia

El próximo fin de semana se pondrá en marcha la temporada 2026 de la Fórmula 1, la primera que Franco Colapinto iniciará desde el Gran Premio de Australia, y con las nuevas regulaciones tanto para las unidades de potencia como para el chásis y aerodinámica. Es decir, será la primera carrera de una nueva era de la categoría reina.

Sin embargo, incluso antes de que se apague el primer semáforo, la Fórmula 1 anunció una serie de medidas que serán tomadas a lo largo de la temporada, y una de ellas va directamente contra la ventaja que tenía el motor Mercedes, el cual Alpine utilizará en los autos de Gasly y Colapinto a partir de este 2026.

Alpine, como cliente de Mercedes, se benficiaba de este aumento en la relación de compresión. (Getty)

Y es que se confirmó que, a partir del 1 de junio, la FIA hará controles de la relación de compresión del motor en caliente. Aquí radicaba un gris en el reglamento, del cual se había aprovechador Mercedes, y que había generado el revuelo en la pretemporada.

De acuerdo a lo reportado, el motor Mercedes cumplía con las medidas de relación (16:1) en los controles a temperatura ambiente, pero utilizaba componentes que con el calor se expandían y superaban la relación permitida (18:1), pero como no se controlaban en caliente, para el momento que llegaba el control, ya volvían a la normalidad. Esto les permitía exprimir aun más la potencia de sus motores y ganar cierta ventaja.

Hasta mitad de año, podrán utilizar las unidades de potencia actuales. (Prensa Alpine)

La FIA da tiempo a Mercedes para rediseñar las unidades de potencia

El hecho de que la normativa y los nuevos controles entren en vigencia recién en junio tiene como motivo darle a Mercedes el tiempo suficiente para rediseñar este aspecto de sus unidades de potencia, y también de las que le provea tanto a Alpine como a McLaren y Williams, sus otros clientes. Para mitad de año, están obligados a tener una que cumpla con el nuevo reglamento.

Aun así, un reciente reporte de la BBC afirma que en Mercedes están confiados de que su unidad de potencia actual cumpliría con las normativas. Más allá de que el rumor en el paddock indica lo contrario y fue el principal impulsor de esta medida.

En cuanto a los otros cambios anunciados este sábado, la Fórmula 1 eliminará las dos paradas obligatorias en el Gran Premio de Mónaco, y aumentará en un minuto la duración de la Q3, que pasará a durar 13 minutos, en lugar de los 12 que duraba hasta ahora.

