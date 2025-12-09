Es tendencia:
El mejor piloto de la historia de la Fórmula 1 según Lando Norris: “Simplemente perfecto”

El flamante campeón de la F1 no tiene dudas a la hora de elegir al GOAT del automovilismo.

Por Joaquín Alis

Lando Norris, campeón de la Fórmula 1 2025
© GettyLando Norris, campeón de la Fórmula 1 2025

La Fórmula 1 supo tener grandes pilotos a lo largo de la historia. El campeonato más importante de automovilismo tuvo diferentes estrellas en lo más alto, dependiendo de cada época. Sin embargo, para Lando Norris, hay uno que se ubica por encima de todos.

El británico, flamante campeón de la F1 en la temporada 2025, opinó en varias oportunidades sobre quién es el mejor piloto de la historia. Sin guiarse por la cantidad de títulos obtenidos, para la estrella de McLaren, el número 1 es Max Verstappen.

En un ping pong de pilotos realizado en una entrevista con Mail Sport, Norris puso al neerlandés por encima de Lewis Hamilton y Michael Schumacher. De esta manera, el británico dejó en claro que el de Red Bull es mejor que los dos máximos ganadores de la historia.

En 2024, cuando perdió con Max en la pelea por el campeonato, también lo llenó de elogios. “En algunas cosas creo que sí igualo a Max, el problema es que él no tiene debilidades. No tiene un lado malo. Es difícil batir a alguien con esas características”, reconoció. Este año, Lando le devolvió la factura y se consagró campeón por encima del neerlandés.

Seguramente es el mejor piloto que ha habido en la Fórmula 1, el mejor de todos los tiempos, así que si he podido hacer un buen trabajo compitiendo contra él”, resaltó. “Su peor resultado fue un quinto puesto o algo así. Simplemente condujo como Max siempre lo ha hecho, lo cual es perfecto. Y no puedo criticarlo en absoluto”, expresó a la hora de analizar la última temporada.

Así quedó el campeonato de pilotos de la Fórmula 1

  1. Lando Norris (McLaren) – 423
  2. Max Verstappen (Red Bull) – 421
  3. Oscar Piastri (McLaren) – 410
  4. George Russell (Mercedes) – 319
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 242
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 156
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 150
  8. Alex Albon (Williams) – 73
  9. Carlos Sainz (Williams) – 64
  10. Fernando Alonso (Aston Martin) – 56
  11. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51
  12. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 49
  13. Oliver Bearman (Haas) – 42
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 38
  15. Esteban Ocon (Haas) – 38
  16. Lance Stroll (Aston Martin) – 34
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 33
  18. Pierre Gasly (Alpine) – 22
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0
El calendario de la F1 en 2026

FECHA | PAÍS | EVENTO

  • 6-8 de marzo | Australia | Melbourne
  • 13-15 de marzo | China | Shanghái (Sprint)
  • 27-29 de marzo | Japón | Suzuka
  • 10-12 de abril | Baréin | Sakhir
  • 17-19 de abril | Arabia Saudita | Yedda
  • 1-3 de mayo | EE. UU. | Miami (Sprint)
  • 22-24 de mayo | Canadá | Montreal (Sprint)
  • 5-7 de junio | Mónaco | Mónaco
  • 12-14 de junio | España | Barcelona-Cataluña
  • 26-28 de junio | Austria | Spielberg
  • 3-5 de julio | Gran Bretaña | Silverstone (Sprint)
  • 17-19 de julio | Bélgica | Spa-Francorchamps
  • 24-26 de julio | Hungría | Budapest
  • 21-23 de agosto | Países Bajos | Zandvoort (Sprint)
  • 4-6 de septiembre | Italia | Monza
  • 11-13 de septiembre | España | Madrid*
  • 24-26 de septiembre | Azerbaiyán | Bakú
  • 9-11 de octubre | Singapur | Singapur (Sprint)
  • 23-25 de octubre | EE. UU. | Austin
  • 30 de octubre – 1 de noviembre | México | Ciudad de México
  • 6-8 de noviembre | Brasil | São Paulo
  • 19-21 de noviembre | EE. UU. | Las Vegas
  • 27-29 de noviembre | Qatar | Lusail
  • 4-6 de diciembre | Abu Dabi | Yas Marina
