El nuevo jefe de Alpine destacó a Colapinto pero no se animó a confirmar su futuro: “Vamos a tomar una decisión”

Steve Nielsen llegó a Alpine para ocupar el rol de director general de la escudería, el lugar que había quedado vacante desde que Oliver Oakes decidió irse en medio del cambio de Franco Colapinto por Jack Doohan como segundo piloto. Sin embargo, Nielsen recién inició sus actividades en septiembre y se tomó todo el mes antes de empezar a enfrentarse a la prensa.

Para este Gran Premio de Singapur, Nielsen ya se muestra más cómodo dialogando con los medios y eso hizo en la previa de las pruebas libres del viernes. Y uno de los temas que tocó fue el de la evaluación constante que está haciendo la escudería sobre el rendimiento de Franco Colapinto, antes de tomar una decisión y anunciar su futuro para el 2026.

“Creo que son cinco los pilotos que subieron desde F2 el año pasado. Algunos se adaptaron mejor que otros, algunos tuvieron un inicio más difícil y otros tardaron un poco más en encontrar ritmo. Franco creo que está en esa segunda categoría este año, a pesar de que corrió para Williams el año pasado”, señaló Nielsen.

Nielsen también destacó el rendimiento del argentino en los últimos Grandes Premios: “Creo que en las últimas tres carreras encontró el ritmo, ha estado haciendo tiempos de vuelta similares a los de Pierre [Gasly], está demostrando que se está empezando a sentir cómodo“, afirmó. No obstante, su futuro sigue en veremos: “Quién sabe, tomaremos una decisión cuando tengamos que hacerlo, pero no todavía“, sentenció.

Alpine anunciará la decisión en las próximas semanas

Mientras todo parece encaminado a la confirmación de que Franco Colapinto continuará con Alpine como su piloto oficial para la temporada 2026, la realidad es que eso no ha sido anunciado oficialmente todavía. El argentino sigue bajo evaluación y su actuación en cada Gran Premio puede inclinar la balanza hacia un lado o el otro.

La realidad es que Alpine tampoco puede tomarse mucho más tiempo para dar esta confirmación, y por lo declarado tanto por Briatore como Nielsen, el trabajo de Colapinto ahora es continuar rindiendo como en los últimos Grandes Premios. Ya pelear por sumar puntos no es un objetivo prioritario para la escudería, y si Franco puede mostrar que sigue progresando y estar cerca de Gasly en las próximas carreras, tendría el puesto asegurado.