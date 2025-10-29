El triste recuerdo y la expectativa de Franco Colapinto para el GP de Brasil: “Compensar lo del año pasado”

Hay mucha expectativa por lo que podría ser el anuncio de la continuidad de Franco Colapinto en Alpine para la temporada 2026, y especialmente ante una carrera en Sudamérica, escenario ideal para la confirmación. En cualquier caso, el piloto argentino, ajeno a esta situación, tiene sus propias razones para querer que llegue ya el fin de semana de carrera en Interlagos.

Puedes vivir todo el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1 por Disney+

En la previa del Gran Premio de Brasil, Franco Colapinto dialogó con los medios y reconoció: “Estoy muy entusiasmado. Solo ir allí y ver a todos los fanáticos y a toda la gente que me apoya va a ser genial, así que tengo muchas ganas“. Además, admitió sus intenciones de tener un fin de semana que le permita irse con una mejor cara que en 2024.

“Creo que fue el momento en que mi año empezó a ir un poco cuesta abajo, cuando empecé a tener más dificultades“, señaló Franco. “No estaba disfrutando en ese momento, había mucha presión, muchas cosas pasando“, agregó. Y por si jugarse su lugar en la Fórmula 1 no hubiera sido suficiente, ese fin de semana falleció su abuelo, un golpe durísimo con el que tuvo que lidiar, por si ir a más de 250km/h en la lluvia no fuera suficiente.

Colapinto sufrió con la lluvia de Interlagos en 2024 y quiere redimirse este año. (Getty)

“Mi abuelo falleció durante la carrera en Brasil. Fueron muchas emociones y no fue un buen fin de semana, por eso quiero ir y disfrutar mucho este”, destacó Franco. “Tengo muchas ganas de tener un mejor fin de semana y compensar lo del año pasado“, completó.

Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Brasil 2024

El Gran Premio de Brasil 2024 no fue fácil para Colapinto. Como él mismo señala, fue donde empezó a “tener dificultades” en Williams, luego de un auspicioso inicio con puntos en Bakú y Austin y buenas carreras por su parte en su estreno en la Fórmula 1.

En 2024, Interlagos fue sede de un fin de semana de carrera sprint, algo que volverá a darse este año. El viernes, en la clasificación sprint con el Williams, Colapinto había quedado 14º. El sábado terminó la carrera sprint en el puesto 12, ganando dos posiciones.

Colapinto no tuvo un buen fin de semana en 2024, con el fallecimiento de su abuelo y dos accidentes en competencia. (Getty)

Más tarde ese sábado se llevó a cabo la clasificación para el Gran Premio, una tanda donde la lluvia fue protagonista y varios pilotos se accidentaron. Colapinto fue uno de ellos; el argentino terminó 18º luego de estrellarse contra las protecciones en su último intento de vuelta lanzada en la Q1.

El domingo no fue mejor para Franco, que no pudo copar con la lluvia y en la vuelta 32 volvió a perder el control del auto y terminar contra los implacables muros del circuito brasileño. Ese día, de todas formas, dejó un bonito momento con su sobrepaso a Lewis Hamilton, vueltas antes del accidente, con el que hizo delirar a la afición argentina presente en Interlagos.

Su sobrepaso a Hamilton, lo único bueno de aquel fin de semana. (Getty)

Filtran la fecha del anuncio de Alpine sobre la continuidad de Colapinto

Mientras la expectativa por el anuncio de Colapinto como nuevo piloto de Alpine crece con cada día, todo indica que el fin de semana de carreras en Interlagos será cuando se haga oficial. De acuerdo a Bardeo News, la confirmación tendrá lugar “El viernes 7 de noviembre, en la previa de lo que será el GP de Brasil de la Fórmula 1“.

“Colapinto está muy feliz en la escudería. Ha recuperado el respaldo de Briatore, cuya relación se había desgastado, sobre todo después de los accidentes que tuvo el argentino cuando asumió el rol de piloto titular esta temporada en reemplazo de Jack Doohan“, agrega el medio.

